Il jeans è indubbiamente uno dei capi must have di sempre. Alcuni modelli più di altri, tuttavia, sono in grado di valorizzare meglio le forme del proprio fisico. La Redazione di ProiezionidiBorsa, in questo articolo, aveva illustrato una mini guida all’outfit perfetto, per fisici a forma di mela, pera o rettangolo. In questo articolo, invece, i modelli di jeans perfetti per valorizzare ogni forma di fisico.

Il modello di jeans per figure a rettangolo e ovale

Per fisici più ovali o che presentano forme piuttosto rettangolari, il modello più adatto è certamente lo skinny jeans. Si tratta del pantalone aderente, che sagoma perfettamente il corpo, meglio ancora se tagliato alla caviglia. Non è un modello adatto per chi presenta forme più prosperose, a meno che non s’intenda accentuarle. Perfetto è anche il modello balloon, stretto in vita e alla caviglia e molto largo su cosce e gambe.

Il nome intende richiamare le forme di un palloncino; dona a chi non presenta particolari forme e alle persone longilinee. Anche gli straight jeans sono adatti. Si tratta di un modello simile allo skinny, ma con la gamba dritta (i comuni jeans a sigaretta). E che dire dei mom fit? I mom jeans non hanno bisogno di spiegazioni e sono la scelta più azzeccata per questo tipo di fisico.

Clessidra e mela

Questi sono alcuni tra i modelli di jeans perfetti per valorizzare ogni forma di fisico. Per fisici a forma di clessidra o di mela, la scelta deve ricadere su due modelli: bootcut e flare, entrambi simili. I bootcut sono jeans che sagomano bene le gambe, ma si allargano sulle caviglie quasi a creare una leggera campana. Non sono lunghi come i jeans a zampa (particolarmente utili invece per allungare la gamba), ma terminano sopra la caviglia. Sono rigorosamente a vita alta e ideali con un bel tacco alto che slancia la figura.

Il flare è, invece, un jeans a sigaretta fino al ginocchio e poi morbidissimo da questa zona in giù. Una leggera apertura e una lunghezza che copre leggermente la scarpa. Ma la scelta vincente? Il jeans a palazzo, che cade morbido subito sotto il gluteo ed abbastanza lungo da coprire una décolleté tattica, nascosta sotto il jeans.