Sappiamo bene che, non appena l’estate arriva, le nostre tavole si riempiono di ricette fresche e tipiche. Tra queste, non possiamo in alcun modo non citare la deliziosa insalata di riso. Questa ricetta, infatti, è davvero comune durante questa stagione.

Fresca, veloce da preparare e buonissima, si tratta di una ricetta alla portata di tutti, che tantissimi mettono in tavola anche più volte a settimana. Ma, per rendere i pranzi più originali, potremmo sceglierne una variante deliziosa allo stesso modo e decisamente fuori dal comune.

Questa ricetta deliziosa potrebbe rendere il solito pranzo estivo più originale e interessante

Ci sono tantissime opzioni per cucinare un’insalata di riso fuori dal comune che potrebbe lasciare di stucco gli ospiti. Per esempio, potremmo cucinarne una con carote, piselli e patate che, oltre ad essere decisamente originale, sarà anche deliziosa per il palato. Ma non è di certo l’unica opzione possibile da prendere in considerazione.

C’è, infatti, un’altra ricetta davvero appetitosa che potrebbe rendere più che originale la nostra insalata di riso. In questo caso, dovremmo cucinarne una chiamata comunemente “Mediterranea”, che coinvolge ingredienti come cipolla, peperoni e capperi. Per realizzarla, avremo bisogno di:

200 gr di riso;

80 g di tonno al naturale;

12 pomodorini ciliegini;

1 peperone verde;

1 cipolla rossa;

sale;

1 cucchiaio di capperi;

1 rametto di prezzemolo;

olio extravergine di oliva;

limone.

Questa è l’insalata di riso pronta in 10 minuti che sta facendo venire l’acquolina in bocca a tutti

Preparare questa speciale insalata di riso sarà davvero semplicissimo. Per prima cosa, mettiamo a bollire dell’acqua in una pentola. Quando avrà raggiunto lo stato di ebollizione, dopo aver versato una manciata di sale, mettiamo a cuocere il riso. Nel frattempo, occupiamoci degli altri ingredienti.

Prendiamo il nostro peperone e tagliamolo in piccoli cubetti. Facciamo la stessa cosa con i pomodori e, intanto, tagliamo in piccole fette anche la cipolla. Facciamo cuocere peperoni e cipolla in una padella con un goccio di olio extravergine di oliva e, quando saranno pronti, mettiamoli da parte.

Una volta che il riso sarà cotto, facciamolo freddare e, quando la temperatura desiderata sarà raggiunta, potremo aggiungere tutte le verdure di cui ci siamo appena occupati. Impiattiamo e aggiungiamo i capperi e il tonno, aggiustando di sale e olio e spruzzando un po’ di succo di limone su tutta la ricetta.

Dunque, proprio questa è l’insalata di riso che sta facendo impazzire tutti e che potrà rendere il nostro pranzo estivo originale e buonissimo.

