L’insalata di riso è un piatto davvero tipico del periodo estivo. Durante questi mesi, infatti, si tende a preparare una ciotola grandissima di questa ricetta per poterla condividere con tutta la famiglia. E, perché no, anche per metterla da parte per poterla gustare anche il giorno dopo. Sicuramente siamo tutti felicissimi che finalmente, con questo caldo, possiamo assaporare uno dei nostri piatti preferiti. Ma alla lunga questo gusto potrebbe stancare. Per questo vogliamo consigliarne una variante davvero deliziosa da leccarsi i baffi.

Un’insalata di riso fresca e unica che ci lascerà letteralmente a bocca aperta

Quella che proponiamo oggi si potrebbe definire un’insalata di riso russa. Infatti, si tratta semplicemente di un mix tra la classica insalata di riso cui siamo tutti abituati e la nota insalata russa. Se stiamo preparando un pranzo per circa 4 persone, per prima cosa procuriamoci:

300 gr di riso per insalata;

100 gr di giardiniera;

50 gr di carote;

50 gr di piselli;

100 gr di patate sale;

maionese;

pepe nero.

E ora vediamo come dar vita a una ricetta che ci stupirà e che soddisferà lo stomaco e il palato di tutti.

Ecco la ricetta di questa deliziosa insalata di riso alternativa

Il primo passaggio riguarderà le verdure. Mettiamo a cuocere in una pentola con dell’acqua e un pizzico di sale per 20 minuti patate e carote. Trascorso questo tempo, aggiungiamo i piselli e lasciamo il tutto sul fuoco ancora per un quarto d’ora. Quando le verdure saranno cotte, sbucciamole e aspettiamo che si freddino. Nel mentre, possiamo far cuocere il riso in un’altra pentola con dell’acqua, rispettando il tempo di cottura riportato sulla sua confezione. Quando i minuti necessari saranno trascorsi, scoliamolo e lasciamo freddare anch’esso.

Torniamo alle verdure. Tagliamo a cubetti piccoli carote e patate e mettiamole in una ciotola con i piselli. E ora aggiungiamo sale e pepe a piacimento e, soprattutto, mettiamo la maionese. Versiamo il riso e mescoliamo tutto, fino a che non sarà ben amalgamato. Ed ecco un’insalata di riso fresca e unica che ci lascerà letteralmente a bocca aperta!

