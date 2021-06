Con questo caldo insopportabile, non c’è niente di meglio che pranzare con una bella insalata. Questo piatto infatti, fresco e nutriente, può darci la carica senza farci soffrire troppo il caldo. Ma ovviamente dobbiamo sapere quali ingredienti mettere insieme per dar vita a una ricetta che possa soddisfare anche il nostro palato. Perciò mettiamoci all’opera e scopriamo alcune combinazioni che renderanno il nostro piatto una vera e propria delizia!

3 insalate gustosissime perfette per un pranzo estivo e per riempire lo stomaco

Iniziamo con un’insalatona mista, la prima della nostra lista. Gli ingredienti che ci serviranno saranno: insalata mista, pomodori arrosto, cannellini, alici, pepe, cetriolo, olio extravergine di oliva. Mescoliamoli tutti nella nostra ciotola e godiamoci questa bontà!

Ma se vogliamo cambiare giorno per giorno, ecco un’altra insalata che sicuramente ci soddisferà. In questo caso, procuriamoci: fagioli, uovo sodo, cipolla di Tropea, olive verdi, pomodori. Ci basterà tagliare in piccoli cubetti i pomodori e l’uovo sodo e in sottili fettine la cipolla di Tropea. Un po’ di olio di oliva e il gioco è fatto!

Ultima ma non meno importante

Passiamo poi all’ultima insalata del giorno. In questo caso, l’ingrediente principe sarà un legume davvero delizioso. Stiamo parlando delle lenticchie. Mischiamole con delle strisce di peperone rosso (crudo o cotto a seconda del gusto che preferiamo), del mais e un po’ di zucchina tagliata a cubetti. Condiamo poi il tutto con olio, sale e pepe.

Dunque, abbiamo appena presentato 3 insalate gustosissime perfette per un pranzo estivo e per riempire lo stomaco. Proviamole tutte e cerchiamo di capire quale si adatta più al nostro gusto! Ci basterà spargere queste ricette durante la settimana e anche dare sfogo alla nostra fantasia. Infatti, potremo sostituire qualche ingrediente per vedere se il nostro istinto culinario è ancora al top!

