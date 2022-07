La spirulina è un’alga che cresce nelle zone tropicali. Rientra nella categoria delle alghe azzurre anche se presenta una colorazione verde che le conferisce la presenza di clorofilla. Sin dall’antichità è stata usata come alimento. Ed effettivamente avrebbe numerose proprietà per il nostro organismo. È ricca di proteine e amminoacidi essenziali. Prevalgono gli Omega 6 rispetto agli Omega 3. Tutti i suoi nutrienti si può dire che siano bilanciati, difatti sarebbero in grado di migliorare i livelli di colesterolo nel sangue, portare nei range di riferimento la pressione arteriosa, migliorare la funzione del sistema immunitario e così via.

Ha proprietà antiossidanti, quindi proteggerebbe dallo stress ossidativo e dai radicali liberi e ad oggi esistono numerosi integratori a base di spirulina. Questi, infatti, vanno molto in voga ultimamente, specialmente tra chi fa sport. Inoltre, andrebbe ad agire anche sul controllo dell’appetito. Quando viene assunta prima dei pasti, porterebbe ad una sensazione di sazietà. Proprio perché è molto usata, bisognerebbe anche conoscere gli aspetti negativi che questo alimento potrebbe avere sulla nostra salute. È importante essere sempre informati su cosa stiamo mangiando.

Quest’alga conosciuta ha numerosi benefici ma potrebbero esserci delle controindicazioni per la tiroide e non solo

Per 100 g di spirulina si hanno circa 290 kcal e:

24 g di carboidrati;

8 g di grassi;

57 g di proteine;

3,6 g di fibre.

Contiene anche ferro, manganese, rame e vitamina B. Viene quindi considerata un superfood. Ma come per ogni cosa, bisogna conoscere anche le controindicazioni e gli effetti collaterali. Generalmente, se non si è un caso particolare con determinate patologie, l’assunzione di spirulina non dovrebbe portare a gravi effetti. Ma questo non significa poterne consumare liberamente quanto se ne vuole. Nelle alghe, infatti, spesso si accumulano metalli pesanti come cadmio, piombo e arsenico. Come prima cosa, quindi, bisogna informarsi se la spirulina che stiamo comprando abbia un effettivo controllo mirato alle sue spalle. Come effetti collaterali in genere si hanno:

mal di testa;

nausea;

vomito;

stitichezza;

febbre.

Si potrebbe evitare tutto ciò facendo un buon uso di questo alimento seguendo le dosi consigliate, magari anche da uno specialista o dal proprio medico di famiglia. Secondo alcuni studi, chi ha più facilità nell’avere reazioni allergiche sarebbe bene evitasse l’assunzione della spirulina. Devono stare molto attenti anche coloro che hanno problemi legati alla tiroide o malattie autoimmuni, in quanto le alghe sono ricche di iodio e questo potrebbe peggiorare i sintomi di chi ha questi problemi già in corso

Quest’alga conosciuta ha numerosi benefici per il nostro corpo, ma allo stesso tempo non bisogna mai sottovalutare ciò che si nasconde dietro. L’informazione, soprattutto da professionisti in materia, è importante per la prevenzione e per la propria salute.

