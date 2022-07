Occhio ai rincari in spiaggia ed ecco come tutelarsi sui prezzi di ombrellone e lettino

Certo, l’inizio dell’anno non è stato dei migliori. Abbiamo assistito a diversi rincari sulla vita quotidiana. In primis, luce e gas, in cui ad essere aumentato è stato proprio il prezzo di Borsa della luce. In secondo luogo i generi alimentari, tra cui i più colpiti sono stati la pasta e la farina e non solo.

Oltre a questi, anche i carburanti per auto hanno subito un forte rialzo dei prezzi. E in questa situazione tragica non potevano di certo mancare le truffe, come quella dei buoni carburanti. Adesso la situazione generale sembra essersi ripresa, anche se, comunque, i prezzi continuano ad essere più elevati rispetto agli anni scorsi.

In sostanza, se l’inizio è stato abbastanza difficile, la metà dell’anno è leggermente migliorata. Tuttavia la scia degli aumenti non ha risparmiato neanche il turismo. Questo settore è stato uno dei più colpiti negli ultimi anni.

Basti pensare a tutto ciò che ha causato la pandemia. Proprio per questo motivo, alberghi, stabilimenti balneari e ristoranti sono stati costretti ad aumentare i prezzi. Per l’estate 2022 affittare un ombrellone e un lettino è diventato un po’ dispendioso.

Gli aumenti negli stabilimenti balneari

Occhio ai rincari in spiaggia, in modo particolare negli stabilimenti balneari, in cui il prezzo di un ombrellone e di un lettino è arrivato a cifre sconvolgenti. Almeno in alcune spiagge. È quello che afferma l’Unione Nazionale dei Consumatori, per cui se la stagione è appena iniziata e già si sono registrati questi aumenti, chissà cosa ci aspetterà ad agosto.

Mettiamo in chiaro che anche gli stabilimenti hanno dovuto adeguarsi alla situazione susseguitasi dopo la pandemia e la guerra. E non sono le uniche strutture ad aver aumentato i prezzi. Anche le sale ricevimenti e le ville per gli eventi, purtroppo, hanno subito un forte calo, per cui la via più facile è stata quella più scontata.

Però non roviniamoci le vacanze estive e vediamo, attraverso dei consigli, come fare per tutelarci da questi rincari. Se abbiamo intenzione di fare una vacanza al mare, fortunatamente, non tutte le spiagge sono attrezzate. Pertanto, possiamo comodamente optare per la spiaggia libera.

Non pensiamo subito al peggio. Ci sono angoli di paradiso, in tutta Italia, in cui è possibile sostare per tutto il giorno e non pagare nulla. Si potrebbe optare anche per una spiaggia libera attrezzata, una via di mezzo tra le due.

In questo caso, alcuni servizi sono gratuiti e l’affitto di ombrelloni e lettini è giornaliero e può essere conveniente. Infatti, non tutti i lidi hanno prezzi eccessivi. Basta confrontare i prezzi tra gli stabilimenti e vedere quello che conviene maggiormente.

Generalmente, le località limitrofe alle spiagge più famose hanno prezzi più accessibili, perché più piccole e meno rinomate. Proprio per questo, più convenienti. In ogni caso, nella scelta della località dove trascorrere la vacanza, bisognerebbe fare dei preventivi circa la convenienza dell’abbonamento.

