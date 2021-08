Esistono tantissime buone ragioni che suggeriscono di mangiare frutta e verdura di stagione. C’è chi compie questa scelta per ragioni di costi, chi preferisce gustare sapori più autentici e genuini. Infine, c’è chi segue una sorta di “calendario della salute” che associa la stagionalità ai nutrienti che servono all’organismo per mantenersi in forma. Ecco allora che per contrastare l’effetto dei radicali liberi e potenziare le funzioni dell’organismo, è possibile consumare dei frutti di stagione che vantano proprietà davvero uniche.

Quale frutto al giorno toglie il medico di torno?

Alcuni li definiscono dei “super-alimenti” per le straordinarie proprietà antiossidanti che possiedono. Si tratta dei gustosi mirtilli neri che adesso raggiungono la loro massima maturazione. Ecco perché questa è la stagione migliore per rinforzare difese immunitarie e capillari con un frutto eccezionale e davvero gustoso.

Se i mirtilli neri sono degli ottimi alleati per contrastare l’invecchiamento, i mirtilli rossi vantano invece uno straordinario effetto purificante su alcuni apparati dell’organismo. In questo senso, è sempre molto interessante poter sfruttare al massimo le proprietà che ciascun alimento possiede per conservarsi giovani e in salute a lungo. Una alimentazione sana, infatti, non risulta solo utile a conservare un aspetto smagliante, ma può contribuire ad evitare il rischio di molte malattie. Ecco perché è importante variare i propri cibi e non eliminare sostanze fondamentali. Un esempio lo abbiamo fornito nell’articolo “Sbaglia chi elimina dall’alimentazione questi cibi pensando che facciano male alla salute”.

Questa è la stagione migliore per rinforzare difese immunitarie e capillari con un frutto eccezionale

In estate è bene approfittare dei prezzi più contenuti e della naturale maturazione dei mirtilli neri. Inserendo nella dieta cibi ricchi di antiossidanti si evita che l’organismo invecchi rapidamente. Questo è un processo che interessa tutti, non solo chi si appresta a raggiungere la terza età. Gli antiossidanti, inoltre, forniscono un valido aiuto anche alle difese immunitarie mantenendole attive e rinvigorite. Oltre agli antiossidanti, i mirtilli contengono altre sostanze in grado di contrastare la rottura dei capillari e la formazione di fastidiosi inestetismi cutanei. Essi non sono gli unici frutti in grado di svolgere questa funzione nell’organismo. Un elenco completo lo abbiamo infatti fornito nell’articolo “Stop a capillari rotti che si possono rinforzare naturalmente con questi frutti deliziosi”.

I mirtilli sono inoltre una fonte preziosa di vitamina A, B e C congiuntamente a sali minerali fondamentali per garantire un sprint di energia a tutto il corpo. Stimolando anche il metabolismo, potrebbero inoltre aiutare a tenere a bada il sovrappeso e a contrastare l’aumento ponderale.