Irritazioni e infiammazioni batteriche possono colpire con maggiore frequenza le vie urinarie durante questo periodo dell’anno. In un’ottica di prevenzione e di cura del proprio corpo, esistono dei prodotti alimentari che possono aiutare a contrastare la sensibilità rinforzando i tessuti. È il caso ad esempio di un succo che si ricava da un particolare frutto rosso che molto spesso viene utilizzato in campo erboristico. Non solo l’acqua ma anche questo succo aiuta a purificare vie urinarie e vescica e di seguito vediamo di cosa si tratta.

Come prevenire infezioni e dolori alle vie urinarie

Una corretta igiene delle vie urinarie richiede una particolare attenzione all’alimentazione e all’idratazione. Bere la quantità di acqua giornaliera raccomandata è indispensabile non solo per non sovraffaticare i reni, ma anche per consentire l’eliminazione rapida di sostanze di scarto. Laddove si presentino infezioni è sempre raccomandabile rivolgersi ad un medico e seguire la terapia più adatta. Tuttavia, un grande lavoro di prevenzione si può operare ogni giorno. Prevenzione che in alcuni casi vuol dire anche ridurre o rinunciare ad alcune bevande. Un esempio lo abbiamo fornito nell’articolo “Chi beve caffè quando assume questi farmaci rischia di mandare in tilt l’organismo”.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina Fit, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Non solo l’acqua ma anche questo succo aiuta a purificare vie urinarie e vescica

Uno dei frutti che possiede delle straordinarie proprietà benefiche per le vie urinarie è il mirtillo rosso, noto anche con il nome di Cranberry. Questo piccolo frutto possiede delle particolari proprietà antibatteriche i grado di contrastare problemi come cistite e infiammazioni alla vescica. Uno studio scientifico piuttosto recente ha mostrato l’effetto di prevenzione che i mirtilli rossi assicurano contro le infezioni del tratto urinario. I flavonoidi ed i polifenoli, tra cui le proantocianidine, presenti in questi frutti rivelano un grande potenziale contro infezioni recidivanti e antibiotico-resistenti.

La maggior parte delle infezioni del tratto urinario sono causate dal batterio Escherichia Coli che, aderendo alla mucosa vescicale, prolifera e aggredisce infetta i tessuti. Grazie alle sostanze in essi presenti i mirtilli rossi possono attaccare simili batteri impedendo la loro proliferazione.

Approfondimento

La sudorazione notturna può essere il campanello d’allarme di questa tipologia di cancro