Nell’ottica di una particolare tutela delle persone che presentano una forma di disabilità più o meno grave, la Legge 104/92 assicura alcune agevolazioni. Tali benefici sono di differente natura e riguardano la sfera fiscale, economica, assistenziale e altro. Non è un caso che si parli di “legge quadro”, ossia una legge cornice che contiene i principi fondamentali dell’ordinamento attorno al quale ruota. Per tale motivo è importante conoscere bene tutto quello a cui si ha diritto con la Legge 104. In una simile prospettiva, di seguito approfondiamo l’aspetto che interessa le agevolazioni per sussidi tecnici e informatici. Anche i familiari del disabile Legge 104 possono ottenere queste agevolazioni su smartphone e computer nel caso in cui si presentano le seguenti condizioni.

Quali sono le agevolazioni che spettano per gli strumenti informatici

La vigente normativa garantisce alle persone con disabilità grave il diritto ad acquistare sussidi di natura tecnica o informatica fruendo di particolari agevolazioni. Si tratta di uno sconto sull’acquisto e di una ulteriore detrazione fiscale in sede di dichiarazione dei redditi. Questo è quanto si segue in ottemperanza al D.L. n. 669/1996 convertito in Legge n. 30/1997. Lo scopo di tali agevolazioni all’acquisto è teso a favorire l’autonomia della persona con disabilità grave e la sua autosufficienza.

La prima forma di beneficio riguarda l’IVA agevolata al 4% anziché al 22%. In questo caso l’acquisto dell’apparecchiatura necessaria spetta a coloro che presentano delle menomazioni permanenti che abbiano natura visiva, motoria, uditiva o del linguaggio. Non si tratta, dunque, solo di smartphone o computer ma anche di altri apparecchi tecnici. Come precisa l’Agenzia delle Entrate, è fondamentale che tali strumenti abbiano determinati scopi in linea con la condizione clinico-sanitaria permanente dell’interessato. Ad esempio, devono facilitare la comunicazione, il controllo dell’ambiente, l’elaborazione scritta o grafica, l’accesso all’informazione e alla cultura o l’assistenza alla riabilitazione.

La seconda agevolazione invece riguarda la detrazione fiscale del 19% sul costo degli apparecchi. In questo caso, il bonus fiscale si ottiene in seguito alla segnalazione della spesa in sede di dichiarazione dei redditi.

Anche i familiari del disabile Legge 104 possono ottenere queste agevolazioni su smartphone e computer

Le agevolazioni sugli strumenti informatici ed elettronici si possono applicare anche al familiare del titolare Legge 104. La condizione necessaria è che questi abbia fiscalmente a carico il disabile titolare Legge 104. In tal caso egli potrebbe richiedere l’agevolazione sulla spesa sostenuta per conto del soggetto con handicap. Ricordiamo che si considera fiscalmente a carico il disabile che abbia un reddito annuo non superiore a 2.840 euro. Relativamente alle detrazioni, abbiamo illustrato come calcolare l’importo a cui si ha diritto nell’articolo: “Fino a 1.620 euro di rimborsi per i familiari del titolare Legge 104”.

Al fine di ottenere l’agevolazione è necessario presentare tutti i documenti come prevede la normativa. Un elenco completo e aggiornato di tutto quello che occorre lo abbiamo illustrato nell’approfondimento: “Arrivano importanti agevolazioni per i titolari di Legge 104 per acquistare computer, smartphone e strumenti informatici”.