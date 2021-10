Le piante riescono a donare un tocco in più al nostro appartamento. Il verde che colora le stanze della nostra casa, l’aria che si respira grazie ad esse, il senso di relax e tranquillità che infondono. Chi ha delle piante in casa conosce benissimo questa sensazione. Grazie alla loro eleganza e alla loro raffinatezza, le piante possono davvero fare la differenza tra le mura domestiche. Tutto quello che noi dobbiamo fare, in questo caso, è conoscerne più generi possibili per poter capire qual è quella più adatta al nostro stile e alla nostra casa.

Questa è la pianta elegantissima per casa che sta andando a ruba e che necessita di pochissima luce

Dato che per le piante vale il motto di “più se ne hanno, meglio è”, avevamo già compilato una breve lista di piante perfette per il nostro appartamento. Per esempio, in questo nostro precedente articolo, ne avevamo consigliata una perfetta per il bagno, in grado di eliminare l’umidità e regolare la temperatura intorno a sé. Oppure, in un altro articolo, avevamo evidenziato la meraviglia di una pianta perfetta per il nostro salotto o per la nostra camera da letto, che sta catturando l’attenzione di tantissime persone. Oggi continuiamo con la classifica e aggiungiamo una pianta bellissima che potrebbe davvero conquistarci. Si tratta dell’Epipremnum marble planet. Infatti, proprio questa è la pianta elegantissima per casa che sta andando a ruba e che necessita di pochissima luce.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

XW 6.0 è lo Smartwatch migliore del 2021: il tuo mondo a portata di polso SCOPRI IL PREZZO

L’Epipremnum marble planet, le sue caratteristiche e come prendersene cura nel modo migliore

L’Epipremnum marble planet è una pianta tropicale che tutti vorrebbero nella propria casa, nonostante sia abbastanza rara. Le sue foglie verdi, luminose e grandi riescono a riempire i vuoti di qualsiasi stanza, donando un senso di pienezza e raffinatezza. All’aspetto, questa pianta nello specifico si presenta come forte e imponente, e andrà bene per quasi tutti i tipi di arredamento. Inoltre, ci sono buone notizie per coloro che non hanno esattamente il pollice verde. Infatti, l’Epipremnum marble planet non ha bisogno di particolari cure e riesce a vivere abbastanza serenamente anche in ambienti sfavorevoli. Inoltre, ha bisogno di pochissima luce, dunque potremo sistemarla dove preferiremo.

Ricordiamoci solo che cresce meglio in ambienti umidi e caldi, quindi cerchiamo un angolo per lei che risponda quantomeno a queste due caratteristiche. Può sopravvivere con poca acqua per alcuni giorni, ma annaffiarla in modo frequente sicuramente le gioverà. Concimiamola ogni due settimane e ci darà grandissime soddisfazioni.

Approfondimento

Questa pianta super raffinata sta conquistando tutti e molti la stanno già mettendo nella propria casa