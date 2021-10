Arredare la propria casa non sempre è così semplice. Molti vogliono vivere in un appartamento elegante e raffinato, ma creare un ambiente del genere non sempre è facile. Alcune persone, infatti, hanno diversi talenti, ma la sistemazione delle stanze del proprio appartamento forse non è tra questi. Se dovessimo ritrovarci in quest’ultima descrizione, non dovremmo preoccuparci. Infatti, solo perché non ci viene naturale arredare in modo preciso, non vuol dire che non possiamo imparare con il tempo. E, mentre cerchiamo di farlo, possiamo trovare dei piccoli escamotage che sicuramente possono rivelarsi davvero utili per tutti noi. Basterà conoscere qualche piccolo trucco e il gioco sarà fatto.

Proprio questa è l’elegantissima pianta che sta spopolando nelle case e che ha bisogno di poca luce

Uno dei trucchi che si possono mettere in atto è davvero semplice. E coinvolge le piante. Infatti, queste ultime sono fidatissime amiche dell’arredamento. Utilizzare per riempire la propria casa è semplicissimo e ci aiuterà decisamente a raggiungere il nostro scopo. Possiamo sceglierne alcune per le loro proprietà. E, se dovessimo voler sfruttare le loro caratteristiche, potremmo consultare qualche articolo. Per esempio, in questo nostro precedente articolo, sarà possibile trovare una pianta che elimina l’umidità del bagno. Oppure, qui potremo consultarne un’altra che terrà lontani gli insetti. Oggi, però, ne vogliamo presentare una famosa soprattutto per la sua fantastica raffinatezza. Stiamo parlando della Rhapis excelsa. Infatti, proprio questa è l’elegantissima pianta che sta spopolando nelle case e che ha bisogno di poca luce.

La Rhapis excelsa, ecco tutte le caratteristiche

La Rhapis è una pianta asiatica nota soprattutto per la sua figura elegante e affusolata. Il suo colore scuro e la sua eleganza hanno la capacità di rendere qualsiasi area piacevole e confortevole. Le fronde rendono la Rhapis davvero unica, regalandole quella forma a ventaglio tipica. Questa pianta, per la fortuna di molti, non necessita di molta luce. Anzi, predilige aree prevalentemente ombreggiate, in modo da proteggere le sue foglie.

Riguardo il terreno, scegliamone uno che sia soffice. Qui la pianta si sentirà totalmente a suo agio. Inoltre, ricordiamoci che, seguendo un ciclo di 3 anni, dovremo rinvasarla con vasi sempre più ampi e spaziosi. Per quanto riguarda l’annaffiatura, invece, dovrà essere regolare, soprattutto durante l’inverno. Infatti, la Rhapis cresce bene quando si trova in un terreno abbastanza umido. Dunque, ora abbiamo quasi tutte le informazioni che ci servono. Guardando questa meravigliosa pianta ne saremo sicuramente affascinati.

