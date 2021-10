La casa in cui viviamo dovrebbe rappresentare il nostro porto sicuro e, come tale, dovremmo sentirci a nostro agio tra le sue mura. Apprezzando ciò che ci circonda, infatti, ci sentiremo più tranquilli e rilassati e avremo la possibilità di vivere le nostre giornate in armonia. Questo tipo di sensazione si può raggiungere soprattutto arredando il nostro appartamento seguendo il nostro gusto. In questo modo, infatti, ci sentiremmo rappresentati dalla nostra casa e riusciremmo a sentirci realmente nella nostra isola felice. In questo caso, c’è un elemento in particolare che potrebbe aiutarci di molte. Stiamo parlando delle piante. Quest’ultime, infatti, donano agli appartamenti un’aria elegante e rilassante e, scegliendole in base alle nostre preferenze, potremo trasformare le nostre stanze in luoghi che ci rispecchiano al meglio.

Questa pianta super raffinata sta conquistando tutti e molti la stanno già mettendo nella propria casa

In passato avevamo già affrontato questo tema. Infatti, ci sono tantissime piante tra cui scegliere e non sempre riusciamo a capire quale sia la più adatta a noi. Proprio per questo, vogliamo dare dei consigli che potrebbero rivelarsi utili e che ci aiuterebbero in questa selezione. Per esempio, in questo nostro precedente articolo, avevamo parlato di una pianta davvero elegante che potrebbe regalare un nuovo volto alla nostra casa. Oppure, in un altro articolo, ne avevamo presentata un’altra che potrebbe abbellire decisamente il nostro bagno, aiutandoci anche a regolare l’umidità della stanza presa in esame. Oggi riassumiamo le caratteristiche di un’ulteriore pianta che potrebbe davvero conquistarci.

Ecco quale potremmo scegliere per il nostro appartamento

Oggi ci concentreremo sulla bellissima Clusia rosea, pianta tropicale molto conosciuta e piuttosto semplice da coltivare. Il tipico fusto robusto porta i rami a svilupparsi verso l’alto e a produrre delle foglie sempreverdi, adatte a ogni genero di interno. Il pezzo forte di questa pianta, però, arriva in primavera, con lo sbocciare dei primi fiori semidoppi che, dal bianco iniziale, passeranno in pochi giorni a una tonalità rosa davvero elegante. Per non parlare poi del profumo che si diffonderà nella stanza e che creerà un ambiente gradevole per chiunque decida di entrare.

Importante sottolineare che la Clusia rosea cresce bene in un terreno umido, quindi dovremo annaffiare con frequenza, ma senza mai eccedere. Ricordiamoci che la Clusia ha bisogna di essere posizionata in un luogo luminoso, ma dobbiamo fare attenzione. infatti, è sconsigliato porla a contatto diretto con i raggi del sole che ne rovinerebbero le foglie. Perciò, ora lo sappiamo. Questa pianta super raffinata sta conquistando tutti e molti la stanno già mettendo nella propria casa. Sicuramente, dopo averne valutato accuratamente le caratteristiche, dovremo capire se la Clusia si adatta bene all’arredamento della nostra casa. Se così dovesse essere, potremo ritenerci davvero fortunati, perché questa pianta darà sicuramente un tocco di eleganza in più.

