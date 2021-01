Arredare il bagno con del verde non è sempre stato così comune. Questa moda, infatti, ha iniziato a diffondersi all’incirca negli anni Settanta, per poi arrivare fino ai nostri giorni. Avere delle piante nel bagno, oggi, è sinonimo di eleganza e raffinatezza. E dunque si scelgono le più belle per far risultare il gusto dei padroni di casa. Ma se si comprassero le piante anche per le loro funzioni? Perché oggi vogliamo presentare la pianta per arredare il bagno che assorbe tutta l’umidità e regola la temperatura della stanza. E quindi, invece che selezionarne una solo in base all’estetica, si potrebbe unire l’utile al dilettevole!

Ecco le piante perfette per il bagno che assorbiranno l’umidità

La pianta di cui stiamo parlando oggi è, nello specifico, la felce. Si tratta di un arredo perfetto per il bagno. Non solo, a vederla, è estremamente elegante e piacevole, ma ha anche delle proprietà davvero interessanti per purificare l’aria. Infatti, la felce riesce ad assorbire l’umidità che la circonda, senza rovinarsi né guastarsi. Inoltre, ha la capacità di regolare gli sbalzi di temperatura del bagno della casa, evitando così di entrare in un’area dove si avverta un freddo o un caldo eccessivo.

Come bisogna curarle?

La felce, fortunatamente, non ha bisogno di molte cure. Basteranno delle semplici accortezze per farla crescere perfettamente. Per prima cosa, non bisogna mai posizionarla accanto alle finestre o ai caloriferi. Questa pianta, infatti, mal sopporta il calore eccessivo. Inoltre, bisognerà mantenerne il terriccio sempre umido, evitando però i ristagni. Ultimo accorgimento: la felce non ha bisogno di luce per crescere rigogliosa. Infatti, è una pianta che cresce nel sottobosco, dunque sopporta bene l’ombra. Perciò, ecco come mantenere perfettamente la pianta per arredare il bagno che assorbe tutta l’umidità e regola la temperatura della stanza!

