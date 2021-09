L’autunno porta con sé nuove tendenze a cui difficilmente si sa resistere. A tutti piace vestirsi e curarsi perfettamente e si cerca sempre di scegliere il look perfetto.

Si era parlato in precedenza di questa giacca classica ma sempre alla moda che risolverà il problema dei primi freddi d’autunno.

Ma qual è il capo di abbigliamento che può davvero far risaltare e risplendere in qualsiasi occasione?

Magari anche versatile e perfetto per qualsiasi fisicità?

Questa è la giacca di tendenza che esalterà qualsiasi corpo e perfetta per l’autunno

Le ultime mode hanno proposto diversi accessori che potranno migliorare molti stili. Nessuno vuole apparire trascurato o vestito male. Per questo motivo si cerca di essere sempre al top.

Addirittura si presta attenzione al trucco e al giusto colore dello smalto. È ormai chiaro a tutti che questa nuova coloratissima manicure è perfetta per settembre. Non a caso spopola sul Web ed incanta anche le più famose influencer.

Ma se si parla di vestiti si vuole capire su cosa investire il proprio denaro. Meglio pochi capi d’abbigliamento ma davvero utili che armadi pieni di abiti inutilizzabili.

Proprio per questo, per la stagione autunno inverno 2021, è consigliabile acquistare una giacca in tweed. Sì, proprio come il grande classico riproposto ogni anno da una delle più note case di moda francesi.

Questa è la giacca di tendenza che esalterà qualsiasi corpo e perfetta per l’autunno. Si potrà scegliere in diverse tonalità di colore adatte alla nostra palette.

Si otterrà così un tocco principalmente parigino e di gran classe. Ma come abbinarla al meglio?

Gli abbinamenti perfetti

Quando si pensa alla giacca di tweed si pensa ad un indumento forse troppo classico. In realtà, quest’anno potremo trovarla in colorazioni molto giovanili. E si troverà nei modelli con 2 o 4 tasche.

Blu notte o giallo elettrico, multicolor o addirittura rossa. In ogni caso farà fare un figurone.

Si potrà indossare l’intero completo composto con gonna o pantaloni. O accompagnare ad un look total black o smorzare con un outfit molto più basico.

Infatti, la giacca di tweed è perfetta anche sopra ad una t-shirt bianca insieme ad un paio di jeans a zampa.

Senza contare che è una giacca perfetta per qualsiasi fisico. Un capo originale ma ideale per tutte.

Qualsiasi sia il colore scelto o il modello, si riuscirà così a rendere unico e speciale qualsiasi stile.

Approfondimento

Pochi ci pensano ma per essere sempre alla moda in autunno basta questo semplice vestito