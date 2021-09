Settembre è arrivato e le giornate hanno iniziato ad accorciarsi. La temperatura è cambiata e notiamo che iniziamo a soffrire il freddo soprattutto quando usciamo alla sera.

Una semplice passeggiata o un cocktail preso in un dehor possono farci prendere aria. Ed ecco arrivare i primi brividi che non ci permettono di assaporare il nostro momento di svago.

Avevamo letto dei 3 accessori di tendenza che spopoleranno in autunno/inverno. Ma sappiamo cosa scegliere per essere sempre al caldo e alla moda?

Niente paura, inizieremo a riutilizzare un capo d’abbigliamento storico ma sempre di tendenza. Questa volta in una versione molto più accattivante.

Questa giacca classica ma sempre alla moda ci risolverà il problema dei primi freddi d’autunno

È arrivata una stagione sicuramente affascinante ma molto più fredda. L’autunno è caratterizzato da colori stupendi e amiamo vedere gli alberi tingersi di rosso arancione o giallo. Ma sappiamo anche che questo ci porterà a cambiare totalmente il nostro look.

E così iniziamo a pensare a quali possano essere gli stivali alla moda perfetti per l’autunno e amati dalle influencer. Vogliamo stare al caldo ma essere sempre di tendenza.

Ma se parliamo di giacche, a quale possiamo ricorrere per ottenere lo stesso risultato? Non vogliamo sembrare trascurate e sappiamo bene quanto siano importanti gli accessori.

A volte non ci pensiamo ma il partner indispensabile, pratico e assolutamente chic, resta sempre lui: il trench.

Infatti, questa giacca classica ma sempre alla moda ci risolverà il problema dei primi freddi d’autunno. Regalandoci però uno stile unico e insuperabile.

Sarà però fondamentale non scegliere sempre e solo gli impermeabili più classici che indossano un po’ tutti. Cerchiamone uno unico nel suo genere.

Un nuovo modello

Il trench è ormai famoso da più di un secolo ed ha spopolato anche tra le persone più famose dello spettacolo. Riesce ad impreziosire al meglio la figura femminile e si abbina facilmente a qualsiasi outfit.

Per l’autunno/inverno 2021 noteremo la sua ricomparsa nella versione più casual o in stampe floreali e animali. Ma ci conviene indirizzarci su una scelta più accattivante per rendere unico e d’effetto il nostro stile.

Ad esempio, potremmo scegliere un modello un po’ più particolare, magari con fodera in pelliccia sintetica. O un modello classico che sia però valorizzato dalle frange per creare volume e movimento.

Guardiamo bene sui migliori e-commerce, riusciremo a trovare il modello più adatto a noi.

Grazie a questa nuova versione del classico trench, riusciremo a non patire troppo freddo ed essere sempre alla moda.