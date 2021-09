Con l’arrivo di settembre iniziamo a sentire le prime differenze di temperatura. Siamo passati da un caldo afoso e continuo sole, a giornate più grigie e fredde.

Abbiamo ripreso il lavoro e la nostra vita quotidiana, ma non vogliamo rinunciare ad un po’ di colore. Questo ci permette di affrontare le giornate con più allegria.

Sappiamo che questa giacca classica ma sempre alla moda ci risolverà il problema dei primi freddi d’autunno. Ma come fare ad essere sempre trendy con un solo gesto? Dobbiamo puntare solo sull’abbigliamento o possiamo brillare in altro modo?

Ci stupirà scoprire che per questa stagione basterà occuparci delle nostre unghie. Saranno loro a darci quel tocco in più. Vediamo come.

Questa nuova coloratissima manicure è perfetta per settembre e spopola sul Web

Ogni volta che stiamo per passare ad una nuova stagione iniziamo a pensare a cosa acquistare. Vogliamo sempre essere alla moda, magari anche solo con qualche accessorio.

Proprio per questo sappiamo che sono questi gli stivali alla moda perfetti per l’autunno e amati dalle influencer.

Ma dobbiamo puntare solo sul nostro abbigliamento?

Proprio parlando di influencer, la famosissima Chiara Ferragni, lancia una nuova moda. Ma questa volta in fatto di unghie.

Infatti, l’influencer italiana famosa in tutto il mondo ha sfoggiato la “rainbow french manicure”. Questa nuova coloratissima manicure è perfetta per settembre e spopola sul Web: tutti sono letteralmente impazziti per questo colpo di genio.

Ma capiamo insieme il perché.

Il vero tocco di stile

Quando pensiamo alla manicure, molto spesso la colleghiamo al semplice sistemare le unghie. Questo ci permette di avere le mani sempre in ordine e belle.

Ma quest’anno è consigliabile uscire dagli schemi. Non fermiamoci ai soliti colori autunnali o alla french più classica.

Se apriamo qualsiasi social noteremo come anche Chiara Ferragni abbia scelto per le sue unghie un look più accattivante.

Infatti, possiamo vederla sfoggiare delle unghie molto più lunghe del solito, a forma di mandorla e con base naturale.

Ma il vero tocco di stile è dato dalla doppia lunetta colorata: possiamo notare come oltre alla classica lunetta ce ne sia anche un’altra alla base dell’unghia.

E per queste sono stati scelti colori brillanti e freschi: un’esplosione di verde menta e rosa salmone. Ecco così brillare un arcobaleno di colore sulle nostre mani.

Colori che ci regaleranno tanta allegria e ci faranno affrontare al meglio anche la giornata più grigia.