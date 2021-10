Il thè, a differenza del caffè, è una bevanda che aiuta a dilatare il tempo e permette di godere di un lungo momento di convivialità.

Soffermarsi a berne una tazza con gli amici offre la possibilità di sospendere, dilatando, lo scorrere del tempo.

Per ottenere questa atmosfera questi sono i passaggi.

Invitare un gruppo di amici e prima che siano arrivati preparare tutto l’occorrente per un afternoon tea.

Riempire il bollitore con l’acqua fredda ma non metterla a bollire fino a che non sono arrivati tutti gli ospiti.

Riempire la zuccheriera e la lattiera.

Preparare un po’ di leccornie da mangiare e metterle al fresco.

Considerare di avere paninetti farciti, tartine al cetriolo, dolcetti, torte e biscotti.

A questo punto preparare per ogni ospite: una tazza con piattino, un cucchiaino, un piattino per il dolce, un coltellino o una forchettina a seconda dei cibi offerti e un tovagliolo di stoffa.

Questa è la bevanda migliore adatta per condividere un momento di convivialità

Non appena arrivano gli ospiti, farli accomodare dove verrà servito il thè del pomeriggio: in salotto se fa freddo ed in giardino, sotto una veranda se è bel tempo.

Quando gli amici saranno a proprio agio allora sarà il momento di andare in cucina e accendere il fuoco sotto il bollitore.

Mentre l’acqua si scalda, iniziare a portare i cibi e tutto l’occorrente. Appena l’acqua bolle verrà preparato il thè.

Si distribuiranno piattini, tovaglioli, forchettine e coltellini.

Non bisogna dimenticare di chiedere a ciascuno se preferisce il thè col latte o senza alcuna aggiunta.

A questo punto si è giunti al clou: versare il thè nelle tazze degli ospiti; ma ricordarsi sempre che il latte, se si vuole aggiungerlo, va versato prima del thè.

In questo frangente sarà chiaro perché questa è la bevanda migliore adatta per condividere un momento di convivialità.

Si può guardare scorrere il tempo fuori dalla bolla che si è creata e godere di una buona tazza di thè con focaccine e dolcetti.

Si deve modellare questi momenti di convivialità in modo tale da renderli gradevoli: il thè ha questa ottima caratteristica, aiuta a far scorrere più lentamente il tempo.

Anche i grandi amano questa bevanda

Nelle opere di svariati autori ciò viene in superficie: “Si beve il thè per dimenticare il frastuono del Mondo” lo scrisse T’ien Yi-Heng, filosofo cinese. Mentre Charles Darwin, durante l’esplorazione delle Galapagos, disse: “Non voglio rum, non voglio caffè, desidero solo il mio thè!”.