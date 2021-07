Alzarsi la mattina con il caldo estivo magari dopo una notte insonne per l’afa è per molti una vera e propria tortura. Fortunati coloro che abitano in montagna e apprezzano subito quel clima perfetto per iniziare la giornata alla grande. Col caldo diventa difficile anche fare colazione escluso ovviamente il solito caffè che ci regala una botta di vita. Ecco allora l’idea con poche calorie e tanta bontà in queste strepitose focaccine dolci per una colazione energetica. Ne andranno davvero pazzi tutti a casa con questa ricetta della nostra Redazione.

Poche calorie e tanta bontà in queste strepitose focaccine dolci per una colazione energetica

Per preparare una decina di queste splendide focaccine dolci ci occorrerà:

100 grammi di farina 00;

70 grammi di albumi d’uovo;

90 grammi di yogurt naturale;

1 cucchiaio di miele;

1 cucchiaino di lievito per torte;

frutti di bosco al naturale o essiccati.

La preparazione

Ecco la nostra ricetta con la procedura:

prendiamo una terrina e iniziamo a setacciare farina e lievito aggiungendo gli albumi con delicatezza e lavorando l’impasto;

aggiungiamo lo yogurt e serviamoci di un frullino per amalgamare al meglio, aggiungendo il cucchiaio di miele;

prendiamo un piatto e versiamo della farina nella quale inseriremo i nostri frutti di bosco così che non bruceranno nella cottura;

a questo punto inseriamoli nell’impasto da cui staccheremo delle palline per formare le focaccine;

prendiamo una teglia forno e rivestiamola di carta antiaderente e inserendo le nostre focaccine a 180 gradi per meno di 10 minuti.

Consigliamo di effettuare un controllo a metà cottura per evitare che si formi una crostina troppo dura e l’impasto rimanga invece crudo.

Appena sfornate potremmo anche ricoprirle di un leggero strato di zucchero a velo che darà loro un ulteriore sapore delicato.

Una variante molto gustosa è anche quella con le gocce di cioccolato o con la frutta secca pestata. Tutte varianti che potremmo provare seguendo la procedura di questa ricetta.

