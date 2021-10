Moltissimi di noi vorrebbero avere uno stile di vita più dinamico ma non sanno da che parte cominciare. Certo, l’offerta delle palestre è molto ampia, ma non sempre abbiamo tempo o voglia di andare a fare esercizi al chiuso. Un’alternativa possibile è quella di fare esercizi a casa nostra. A tal proposito, abbiamo già spiegato un semplicissimo modo super efficace per allenarsi a casa.

Oggi, però, vogliamo proporre un’attività sportiva da fare all’aperto perfetta per chiunque e che lavora in particolare sulla parte inferiore del corpo. Infatti, ecco come ottenere cosce sode e magre senza andare in palestra né correre anche dopo i 50 anni.

Uno sport completo e divertente ancora poco praticato

Bicicletta, corsa, sci, sono tutte attività anaerobiche che ci permettono di bruciare molte calorie. Non tutti, però, amano questi sport e vorrebbero provare qualcosa di più divertente ma egualmente efficace. Ecco allora che arrivano i pattini in linea, anche conosciuti come rollerblade. Il pattinaggio è uno sport che ci permette di fare un’attività cardio e brucia 600 Kcal all’ora. Molto amato in certi Paesi del Mondo, in Italia è purtroppo ancora poco praticato.

Imparare a pattinare non è difficile, se sappiamo andare su quelli su ghiaccio è praticamente lo stesso movimento. La parte difficile è quella di dosare la velocità e di frenare, ma una volta che prendiamo confidenza siamo a posto. Quando sapremo spostarci e frenare potremo percorrere molti chilometri, in cambio avremo moltissimi benefici per la salute e il fisico.

Andare sui pattini ci fa bruciare anche 600 Kcal all’ora, si tratta di uno sport a tutti gli effetti. Oltre alle calorie e all’allenamento, i pattini ci danno altri vantaggi. È uno sport molto divertente e ci permette di spostarci velocemente e di stare in mezzo alla natura, mentre alleneremo anche il coordinamento e l’equilibrio. In poche settimane di pratica vedremo noi stessi i miglioramenti.

Inoltre, in pochi lo sanno ma per il movimento del tutto unico che svolgiamo pattinando faremo svolgere alla parte interna delle cosce e dei glutei un’attività molto intensa. Il movimento parte proprio da questa fascia muscolare, che viene allenata come in pochi altri sport. Perciò, rassoderemo e tonificheremo in pochissimo tempo queste parti del corpo.

Se siamo alla ricerca di un’attività sportiva intensa, divertente e alla portata di tutti ecco a noi cosa potremo iniziare a provare in queste calde giornate ottobrine.