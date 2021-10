L’arrivo delle prime piogge e di temperature decisamente più miti ha dato ufficialmente il benvenuto all’autunno. D’altronde sono ormai diversi giorni che questa meravigliosa stagione ha iniziato a farsi sentire e apprezzare. Ciò che affascina moltissimi dell’autunno non è rappresentato solamente dal cambio dei vestiti e dalla fine del caldo torrido e afoso. Difatti, per tanti, l’autunno rappresenta la stagione più bella anche per i cibi che proprio ora vedono il loro periodo d’oro.

Desideri diversi

Effettivamente tra tutte le cose che cambiano con l’arrivo di una nuova stagione vi sono anche i nostri desideri in termini di alimentazione. Difatti i cibi che in questi giorni si vedono sulle tavole degli italiani sono ben diversi da quelli che eravamo abituati a vedere fino a qualche settimane fa. Proprio per questo, quando ci apprestiamo a tentare una nuova ricetta, dovremmo considerare questo aspetto. Andando a scegliere gli alimenti giusti, ovvero quelli che con la nuova stagione potranno offrire il loro miglior gusto ed aspetto.

Pochi pensano ad unire le mandorle a questo ortaggio squisito per dei biscotti deliziosamente autunnali

Proprio per questa ragione, così come per l’insalata con noci e pecorino, oggi vogliamo presentare una ricetta molto semplice e veloce da realizzare. La quale, se eseguita con attenzione, ci regalerà l’opportunità di portare a tavola dei dolcetti squisiti e ideali per un fine pasto propriamente autunnale. Stiamo parlando della ricetta per preparare dei buonissimi biscotti con zucca e mandorle. Andiamo a vedere come procedere.

Dunque, gli ingredienti di cui avremo bisogno saranno 150 grammi di farina, 100 di polpa di zucca e 100 di zucchero. Dopodiché ci serviranno anche 60 grammi di farina integrale, 1 uovo, una manciata di mandorle e 1 cucchiaino di lievito. Una volta recuperati gli ingredienti iniziamo prendendo la nostra polpa di zucca e cuociamola al vapore per circa una trentina di minuti.

Dopodiché, una volta eliminatale tutta l’acqua, con l’aiuto di un cucchiaio andiamo a schiacciarla per bene.

A questo punto spostiamo la nostra polpa in un recipiente e a questa andiamo ad aggiungere uno dopo l’altro tutti gli ingredienti che abbiamo citato in precedenza. Mescoliamo poi il tutto per bene e continuiamo ad amalgamare il composto fino a che non diventerà denso e cremoso.

Dopo averlo fatto riposare in frigorifero per 50 minuti, lavoriamolo fino a ricavare da quest’ultimo dei piccoli biscotti. Della forma che più ci piacciono ovviamente. Al centro di ogni biscotto mettiamo una o due mandorle e andiamo ad infornarli per 35 minuti a 160 gradi. Trascorso il tempo controlliamo lo stato di cottura e, finalmente, andiamo a servire in tavola il nostro dolce squisito. Come possiamo vedere si tratta di una ricetta veramente facile. Eppure, solamente in pochi pensano ad unire le mandorle a questo ortaggio squisito per dei biscotti deliziosamente autunnali.