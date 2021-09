Le temperature stanno calando e a molti di noi sta venendo voglia di servire in tavola dei piatti caldi. Parliamo di zuppe, minestre ma anche di vellutate. Oggi nello specifico parliamo proprio di quest’ultimo tipo di ricetta. Ecco una meravigliosa idea dedicata alla stagione che sta arrivando: questa deliziosa vellutata di funghi e castagne è una deliziosa esplosione di sapori autunnali.

Gli ingredienti necessari per circa 5 persone

1 chilo di castagne;

1 litro di brodo vegetale;

1 spicchio di aglio;

100 grammi di scalogno;

150 g di guanciale romano;

250 grammi di funghi porcini;

3 rametti di rosmarino;

olio extravergine d’oliva quanto basta;

pepe nero quanto basta;

sale fino quanto basta.

Questa deliziosa vellutata di funghi e castagne è una deliziosa esplosione di sapori autunnali

Mettiamo sul fuoco una pentola d’acqua e incominciamo con la preparazione di un brodo vegetale. Nel frattempo, incominciamo a pulire le castagne. Incidiamole quindi con l’aiuto di un coltellino e inseriamole all’interno di una pentola a pressione piena di acqua. Ci vorranno circa 12 minuti per portarle a cottura. Se invece preferiamo bollirle normalmente ci impiegheremo una mezz’oretta. Prendiamo lo scalogno, puliamolo e tagliamolo a rondelle. Laviamo e tritiamo finemente il rosmarino e mettiamolo da parte. Quando le castagne saranno ben morbide, incominciamo a sbucciarle togliendole una per una dalla pentola. Facciamo soffriggere lo scalogno con l’olio e attendiamo che diventi dorato. Inseriamo anche le castagne pulite, aggiungendo sale, pepe e il rosmarino tritato. Lasciamo andare per 2 minuti e poi versiamo il brodo vegetale coprendo il contenuto della padella. Facciamo cuocere a fuoco vivo per circa 20 minuti.

Puliamo i funghi e terminiamo la preparazione

Sfruttiamo questo tempo per pulire i funghi porcini. Sciacquiamoli raschiando via lo sporco e la terra. Tagliamo poi i funghi per lungo. Facciamo soffriggere uno spicchio d’aglio dopo averlo privato delle sue parti di scarto con un filo di olio. Rosoliamo i funghi per una decina di minuti, aggiungendo sale e pepe. Lasciamoli per un attimo da parte. Tagliamo il guanciale fino a ridurlo in listarelle fini. Mettiamolo sul fuoco senza aggiungere l’olio e lasciamolo “sudare” fino a renderlo bello croccante. Adagiamolo sopra della carta da forno o su dello Scottex per rimuovere il grasso in eccesso. Scoliamo le castagne e mettiamole all’interno di un mixer. Frulliamole con un fino ad ottenere una crema densa. Per togliere i grumi passiamo la vellutata nelle maglie di un colino. Versiamo infine la crema in un piatto e guarniamola con i funghi, il guanciale croccante e una bella spolverata di pepe.

