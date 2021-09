Spesso a cena abbiamo voglia di coccolare noi stessi e i nostri cari. A volte però questo desiderio viene frenato dalla stanchezza che abbiamo accumulato durante la giornata lavorativa. Non c’è però da temere perché oggi proponiamo una ricetta semplicissima da realizzare. Infatti, questo primo piatto dagli ingredienti autunnali è una bomba di sapori perfetta per cena. Portiamo dunque in tavola una vera delizia, facile da preparare e che conquisterà i palati di grandi e piccini.

Gli ingredienti necessari per circa 5 persone

500 grammi di pasta corta, preferibilmente chifferi rigati;

200 grammi di salsicce;

100 grammi di gorgonzola dolce;

40 grammi di parmigiano reggiano grattugiato;

1 scalogno;

mezzo bicchiere di vino bianco secco;

100 millilitri di latte intero;

2 cucchiai di olio extravergine di oliva

sale quanto basta;

pepe quanto basta;

Questo primo piatto dagli ingredienti autunnali è una bomba di sapori perfetta per cena

Riempire una pentola di acqua e metterla sul fuoco. Nel frattempo, lavare, pulire e tritare lo scalogno finemente. Prendere una padella e bagnarla con un filo di olio. Fare soffriggere l’ortaggio a fiamma bassa fino a che non sarà totalmente dorato. Prendere la salsiccia fresca e bucarla omogeneamente con l’aiuto di una forchetta. Inserirla in un pentolino pieno di acqua fredda e aspettare l’ebollizione. Con questo procedimento una buona parte di grasso verrà eliminata. Rimuoverla, spellarla e ridurla pezzettini con le mani. Adagiarla in padella e rosolarla su tutti i lati a fiamma vivace. Sfumare il tutto con il vino. Abbassare poi la fiamma e lasciare andare il composto per circa 5 minuti. Alla fine, assaggiare e regolare di sale se necessario. Al bollore dell’acqua, salarla e buttare la pasta.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Nel frattempo, in un’altra pentolina adagiare il formaggio e il latte. Regolare l’intensità del fuoco al minimo e mescolare costantemente. Dopo alcuni minuti, si formerà una golosissima crema cui andare a condire il nostro primo piatto. Se questa salsa risultasse troppo densa basta allungarla con un pochino di acqua di cottura. Scolare la pasta al dente, idealmente qualche minuto prima di quanto indicato sulla confezione. Tuffarla nella padella della salsiccia e farla saltare. Unire poi la crema al gorgonzola e amalgamare bene. Spegnere e aggiungere una bella spolverata di parmigiano grattugiato. Dopo alcuni secondi, guarnire tutto con una abbondante macinata di pepe fresco.

Approfondimento

Il segreto per preparare un primo piatto semplicissimo da leccarsi i baffi con soli tre ingredienti