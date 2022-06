La calda stagione estiva consiglia di consumare alimenti con poche calorie. Pesce e verdura dovrebbero essere cibi quotidiani per chi tiene, non solo alla forma fisica, ma anche alla salute. Pesce e verdure permettono di sbizzarrirsi con piatti originali e leggeri, con un limitato contenuto di calorie e spesso si preparano molto rapidamente. Una delle ricette più sfiziose e originali di quest’estate ha come protagonista un pesce un po’ originale e una spezia particolare. Questo raffinato piatto è leggero ed ha pochissime calorie ma è anche un prezioso alleato del cuore.

Pesce, frutta, verdure, sono i cibi re dell’estate in tavola. In particolare con le verdure si possono fare dei piatti sfiziosissimi. Per esempio, con fave e cicoria è possibile preparare ricette molto veloci e stuzzicanti. Questo piatto è ricco di energie, ma è povero di calorie, inoltre si prepara molto velocemente pur essendo molto raffinato. Questo è il motivo per cui questa ricetta è richiestissima e sta spopolando specialmente tra i VIP, sempre attentissimi alla forma fisica.

Questa deliziosa ricetta amica del cuore e anti colesterolo a base di pesce è uno dei piatti re dell’estate

La ricetta delle seppie al curry è un piatto molto raffinato e apprezzato da molti. Questa ricetta richiede poco tempo per la sua preparazione. Gli ingredienti necessari per 2 persone, sono 4 seppie pulite, 2 cipollotti, mezzo cucchiaio di curry in polvere e 4 pomodori.

Inoltre, saranno necessari dell’olio extra vergine, del sale e del pepe.

Si inizia pulendo i cipollotti poi si tritano magari aggiungendo un po’ di aneto. Infine si raccoglie il prodotto tritato in una terrina e si aggiunge il mezzo cucchiaio di curry in polvere insieme a 8 cucchiai di olio extravergine di oliva. Si mescola il tutto e si lascia riposare per qualche minuto.

Nel frattempo, ci possiamo dedicare al lavaggio delle seppie. Una volta lavate possiamo adottare un piccolo trucco. Incidiamo le seppie sul dorso, questo accorgimento permetterà di far penetrare il calore con maggior facilità. A questo punto si mettono nel contenitore dove si trova la marinata al curry e qui si lasciano per circa 25 minuti.

Adesso si possono lavare i pomodori e si tagliano metà. Quindi si aggiunge sale e pepe e si cuociono alla griglia sul lato della pelle. Trascorsi i 25 minuti si scolano le seppie e le si grigliano per 2 o 3 minuti per lato. Dopo averle grigliate il tempo necessario, si affettano e si servono in un piatto con i pomodori. Questa deliziosa ricetta è buona e fa bene alla salute.

Le seppie sono poverissime di colesterolo e sono un cibo ipocalorico perfetto per chi vuole dimagrire. Invece il curry è un potente antinfiammatorio in grado di dilatare i vasi sanguigni. Grazie a questa sua proprietà è considerato una spezia preziosa per la salute cardiovascolare.

