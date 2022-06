L’estate permette di sbizzarrirsi con piatti a base di verdure, leggerissimi e perfetti per mantenere la linea. Durante la bella stagione si tende a consumare molta più frutta e verdura e questo permette di ridurre più rapidamente il girovita. Inoltre, questi alimenti contribuiscono a tenere sotto controllo il colesterolo. Fave e cicoria sono due prodotti tipici della stagione primaverile ed estiva che permettono di fare dei piatti squisiti, pieni di energia ma anche leggerissimi. Come il piatto che sta letteralmente spopolando, ovvero una crema di fave con nido di cicoria, una ricetta raffinata ma velocissima da preparare.

Le grandi qualità delle fave

Le fave sono un legume tipico di questa stagione. In Italia generalmente si trovano da maggio a luglio. Secondo i medici dell’Humanitas le fave aiuterebbero moltissimo a contrastare le malattie cardiovascolari e il diabete. Quindi sono un alimento perfetto per chi soffre di colesterolemia. Inoltre le fave sono ricche di vitamina A, vitamina B6 e vitamina K, oltre che di fosforo e calcio. Le vitamine del gruppo B favoriscono il funzionamento del metabolismo dell’organismo, mentre fosforo e calcio sono preziosi per la salute di ossa e denti.

La cicoria ha pochissime calorie ed è facilissima da digerire. Le puntarelle sono un particolare tipo di cicoria asparago e possono essere anche consumate crude grazie alla loro croccantezza. Sono perfette per chi segue una dieta ipocalorica. Infatti, 100 g di questa verdura apportano appena 23 calorie. Inoltre, quando si consumano aumentano il senso di sazietà grazie alle fibre contenute. Come le fave, anche la cicoria puntarella è ricca di fosforo e calcio ma anche di potassio, di vitamina A, C e K.

Un carico d’energia con poche calorie e colesterolo zero con questo raffinato piatto dell’estate che sta spopolando tra i vip

Con fave e cicoria è possibile fare un tipico piatto primaverile veloce, stuzzicante e ricco di energia ma povero di calorie. Un piatto, semplice ma raffinato, perfetto per un pranzo ma anche per una cena leggera. Un piatto sfiziosissimo, che permette di mantenere la linea e che per questo è gettonatissimo tra i vip.

La ricetta per 4 persone prevede 600 grammi di fave fresche sbucciate, 2 rametti di timo, 2 cipollotti, del brodo vegetale e dell’olio extravergine. Per fare la crema di fave si affettano i cipollotti e si soffriggono in padella con due cucchiai d’olio. Si aggiungono le fave, le foglioline di timo e 800 g di brodo vegetale. Si fa cuocere il composto per 10 o 15 minuti e poi si frulla fino a farne una crema. A questo punto entra in ballo la cicoria per guarnire il piatto. Si lessa la cicoria e la si ripassa in padella con due cucchiai d’olio e un po’ d’aglio. Volendo si può guarnire anche con della cipolla fritta, affettata sottile.

Le fave si prestano a moltissimi altri piatti originali, stuzzicanti e raffinati, come la ricetta delle fave all’aglio. Per un carico d’energia con poche calorie anche questo piatto è perfetto. Le fave all’aglio sono un piatto fresco, molto nutriente e soprattutto ipocalorico. Si prepara molto velocemente ed è perfetto per una dieta anticolesterolo.

