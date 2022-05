Le prime giornate di caldo fanno venire la voglia di mare. Le persone iniziano a spogliarsi e a fare i conti con i chili accumulati durante l’inverno. Così presi dalla agitazione si buttano nelle diete fai da te. I falsi miti nella dieta non solo non aiutano una permanente riduzione di peso ma possono portare anche danni alla salute. Eliminare dalla dieta i cibi sbagliati priva l’organismo di elementi importanti per la sua salute e nel lungo periodo può portare a guai seri.

Per perdere peso uno dei rimedi più utilizzati è quello dell’eliminazione di pane e pasta. Il falso mito forse più celebre che riguarda le diete è quello che l’abolizione di questi alimenti possa far dimagrire. Secondo i nutrizionisti della Fondazione Veronesi chi abolisce pane e pasta, ovvero i carboidrati, potrebbe stressare l’organismo e provocare seri danni alla salute.

I carboidrati sono un elemento fondamentale per la nostra salute. Sono come la benzina per l’auto, una riserva di energia che ci permette di affrontare tutte le attività della vita in modo efficiente. Il nostro corpo per affrontare quotidianamente il lavoro, lo studio, le varie attività fisiche che richiedono magari sforzi impegnativi, ha bisogno di energia. Il nostro organismo buona parte dell’energia necessaria la trae dai carboidrati immagazzinati.

Una dieta priva di questo elemento potrebbe portare a problemi cardiovascolari e alcuni tumori oltre che a problemi ai reni

Secondo le linee guida della Società italiana di nutrizione umana, i carboidrati complessi dovrebbero costituire tra il 40% e il 60% delle calorie giornaliere. Solo il 10%-15% delle calorie quotidiane dovrebbe essere formato da carboidrati semplici. I carboidrati semplici sono gli zuccheri mentre i carboidrati complessi sono i polisaccaridi, ovvero molte molecole di zucchero legate tra loro. L’amido è il carboidrato complesso più importante per la nutrizione del nostro organismo.

La pasta è ricca di carboidrati complessi quindi di amido e fibre, ecco perché eliminarla non giova al nostro organismo. Non solo. Una dieta priva di questo elemento nel lungo periodo potrebbe portare a rischio cardiovascolare, insorgenza di alcuni tumori e recare danni a fegato e reni.

Chi desidera perdere peso non deve ridurre il consumo di carboidrati ma ridurre il consumo delle calorie assunte attraverso dolci e bevande zuccherate. Tutti i medici nutrizionisti sono concordi nell’affermare che in una dieta è importante ciò che si mangia ma soprattutto quanto si mangia. Per perdere peso è tanto importante la qualità degli alimenti ingeriti ma anche le porzioni che ovviamente devono essere quelle necessarie al nostro organismo. A questo proposito ci sono alimenti che più di altri possono saziare e togliere più rapidamente il senso di fame.

Infine anche il mito che alla sera la pasta fa ingrassare è falso. Lo avrebbe sfatato uno studio pubblicato Obesity, Nutrition, Metabolism & Cardiovascular Diseases. Nell’articolo che riporta i dati di una ricerca, si afferma che un piatto di pasta mangiato alla sera può favorire l’azione del dimagrimento.

Lettura consigliata

Per dimagrire e bruciare calorie velocemente o andiamo in palestra oppure si potrebbe perdere peso guardando questi film