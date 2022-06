Giugno sta arrivando al termine e, come spesso accade, alle porte di un nuovo mese è tempo di bilanci. Il mese di giugno si è mostrato generoso con alcuni fortunati segni zodiacali anche grazie ad un Cielo particolarmente favorevole. Luglio inizia con il pianeta Giove come protagonista e questo transito aiuterà in particolare 2 segni zodiacali con tanta fortuna e benessere.

Giove rappresenta le occasioni e la prosperità, e per alcuni di noi luglio potrà essere un mese davvero straordinario.

Un mese ricco di novità

Per l’Ariete, luglio sarà un mese fantastico. Chi sarà abbastanza intraprendente potrà raggiungere importanti obiettivi. Le stelle sono dalla parte di questo segno di fuoco che, nonostante le difficoltà riscontrate negli ultimi tempi, riesce sempre ad ottenere ciò che vuole.

Nuovi incontri interessanti potrebbero risvegliare negli Ariete la voglia di mettersi in gioco. È un periodo molto favorevole per i nati sotto questo segno, che vivranno un’estate grandiosa.

Per la Vergine, continua una fase molto positiva. La fortuna premierà i nati sotto questo segno con tante emozioni e serenità. In amore il rapporto con il partner procede bene e finalmente dopo tempi bui torna la tanto desiderata armonia.

Questi giorni saranno impegnativi sul fronte del lavoro, ma i guadagni in crescita permettono ai Vergine di affrontare delle spese improvvise senza ansia.

Luglio sarà il mese della svolta per Ariete e Vergine, mentre Giove riempirà le tasche di altri 2 fortunati segni zodiacali

Giove si mostrerà molto generoso con i nati sotto il segno dello Scorpione. Dopo mesi pieni di problemi, è in arrivo una nuova occasione. Una mansione diversa o una proposta di lavoro attesa da tempo potrebbe arrivare proprio in questo mese, ma occorrerà essere prudenti. Chi saprà sfruttare al meglio questa situazione potrà guadagnare anche molti soldi. Gli Scorpione tendono spesso a pensare agli altri mettendo da parte loro stessi. È giunto il momento di concedersi una pausa o un piccolo regalo che continuiamo a rimandare.

Lo stress sembra diminuire e questo permetterà agli Scorpione di affrontare le giornate con maggiore leggerezza e con più energie.

Acquario

Luglio sarà il mese della svolta per alcuni fortunati segni e l’Acquario potrà godere di una fortuna pazzesca. Dopo settimane in cui tutto sembrava andare male, finalmente arriva il momento della rivalsa per i nati sotto questo segno d’aria. Gli Acquario riusciranno a raccogliere i frutti di ciò che hanno seminato nei mesi precedenti e gli sforzi saranno ripagati generosamente.

Questa condizione rende gli Acquario più spensierati e determinati a fare grandi cose. Chi avrà il coraggio di uscire dalla propria zona di comfort potrebbe stupirsi delle proprie capacità e dei risultati.

Cambia l’atteggiamento anche per quanto riguarda i sentimenti. Sempre molto sensibili e generosi, i nati sotto il segno dell’Acquario decideranno di non essere più disposti ad accontentare gli altri.

Approfondimento

