L’alimentazione è sicuramente un ottimo alleato quando si parla di salute. Infatti, gli alimenti sono ricchi di proprietà che potrebbero apportare diversi benefici al nostro organismo. Ciò che dovremmo fare è cercare di conoscere al meglio ogni cibo, valutandone le proprietà e cercando di capire se possono fare al caso nostro. Seguendo sempre e comunque il consiglio di un medico di fiducia, potremmo sfruttare al meglio questi benefici, soprattutto ora che, con l’estate, molti stanno tentando di modificare la propria alimentazione.

Fiocchi d’avena, ananas e kiwi, ci potrebbe aiutare a ottenere i risultati che desideriamo

Per modificare alcuni punti del proprio piano alimentare, si potrebbe iniziare proprio dai primi alimenti che ingeriamo non appena ci alziamo dal letto. La colazione che potrebbe fare al caso nostro è composta da fiocchi d’avena, ananas e kiwi, tre ingredienti buonissimi da soli ma ancor più deliziosi e funzionali insieme. Iniziamo con i fiocchi d’avena. Questo ingrediente, molto conosciuto e usato soprattutto negli ultimi anni, potrebbe favorire la nostra salute in diversi casi. Potrebbe, infatti, aiutarci a controllare i livelli di colesterolo e, in particolar modo, ad aumentare il senso di sazietà. Ma ci sono altri ingredienti che potremmo introdurre nella nostra colazione per renderla davvero gustosissima. L’ananas, per esempio, è un ottimo alimento quando si parla di gonfiore addominale grazie alla presenza di bromelina, che potrebbe favorire la digestione. Anche il kiwi potrebbe rivelarsi un grande alleato, soprattutto grazie alle vitamine in esso contenute.

Questa deliziosa colazione estiva ci renderà sazi come mai e potrebbe aiutarci a controllare il colesterolo eliminando la pancia gonfia

La colazione appena proposta è semplicissima da preparare e ci toglierà solo un paio di minuti. In una scodella abbastanza capiente, infatti, potremo inserire i fiocchi d’avena. Facciamo semplicemente attenzione alla loro lavorazione quando li compreremo al supermercato, assicurandoci siano del tutto naturali. Possiamo versare, assieme ai fiocchi, anche un po’ di yogurt senza grassi. Ora, tagliamo in cubetti piccolissimi prima l’ananas e poi il kiwi e aggiungiamoli alla nostra ciotolina. Ed eccola pronta, questa deliziosa colazione estiva ci renderà sazi e sicuramente ci farà iniziare la giornata con il piede giusto. Ovviamente, prima di inserirla nel nostro piano alimentare, consultiamo sempre il nostro medico di fiducia. Un esperto che conosce alla perfezione il nostro stato di salute, potrà dirci se effettivamente questo può essere il pasto più adatto per noi.

