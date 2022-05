L’obiettivo di molti durante questo periodo dell’anno è rimettersi in forma per superare la fatidica prova costume. Un’alimentazione sana ed equilibrata insieme ad uno stile di vita attivo dovrebbero essere regole fondamentali da seguire tutto l’anno. In tal modo si potrà mantenere una buona forma fisica ma soprattutto apportare incredibili benefici alla salute. Basti pensare che per ridurre il rischio di ipertensione, colesterolo e diabete potrebbe bastare anche una semplice camminata veloce.

Ma con l’avvicinarsi dell’estate tanti abbinano dieta e attività fisica, come una corsa all’aria aperta o anche una camminata a passo veloce. Altri invece altri cominciano o intensificano gli allenamenti in palestra associandovi anche un regime alimentare specifico. Tra gli alimenti più consumati dagli sportivi o da chi desidera tenersi in forma rientra sicuramente la bresaola. Questa è spesso utilizzata come spuntino prima o dopo gli allenamenti grazie al suo contenuto di aminoacidi che nutrono le fibre muscolari, proteine, sali minerali e vitamine. Infatti, se consumata post-allenamento è un ottimo alleato per il fabbisogno di proteine grazie ai suoi componenti utili per nutrire le fibre muscolari.

Ecco la sorprendente verità sulla bresaola tanto amata da chi vuole muscoli e pancia piatta

La bresaola è un salume crudo a pezzo intero non affumicato caratteristico del Nord Italia. Inoltre la bresaola della Valtellina è un prodotto IGP. Si può ottenere con carni di manzo, cavallo, maiale o cervo. Tra tutti i salumi la bresaola è quello più povero di grassi e digeribile. Ha inoltre un elevato contenuto di vitamine del gruppo B e di sali minerali come zinco e fosforo in grado di favorire il buon funzionamento del metabolismo. Nonché di vitamina E e selenio dal potere antiossidante, in grado di eliminare i radicali liberi e difendere le cellule dai danni ossidativi.

Contiene anche ferro, rame e fosforo elementi in grado di favorire la produzione di globuli rossi e la salute di denti e ossa. Ma oltre a questi benefici, ecco la sorprendente verità sulla bresaola che non tutti conoscono, se consumata in modo eccessivo. Infatti la bresaola è ricca di sale e di colesterolo, i principali nemici della salute cardiovascolare. Infatti, per non rischiare che saltino cuore e circolazione l’OMS consiglia di ridurre il consumo di sale a 2 grammi. Pertanto anche se sicuramente è da preferire la bresaola agli altri salumi e insaccati, non bisognerà esagerare. Ad esempio chi corre o va in palestra, per 2/3 volte a settimana potrà consumare una porzione da 50 gr per 1-2 volte a settimana.

