Capita spesso di sentirsi gonfi, soprattutto in estate, a causa di una scorretta alimentazione tra aperitivi, pasti notturni e molto altro ancora. Ecco perché bisogna integrare nelle proprie abitudini alimentari i 9 alimenti che non tutti conoscono, utili per sgonfiare la pancia e sentirsi in forma.

Il segreto è nel drenaggio dei liquidi, un processo che non solo aiuterà il corpo a smaltire il grasso in eccesso, ma ridurrà la formazione e gli accumuli di cellulite.

Tornare in forma con un ventre piatto da far invidia

La paura di non essere belli e piacevoli, diventa un ostacolo insormontabile se si presta troppa attenzione agli stereotipi dei social network. Sconfiggere la paura del grasso mettendo al primo posto la bellezza del nostro corpo è il primo obbiettivo da tenere bene in mente, prima di sperimentare qualsiasi tipo di dieta alimentare.

Come per tutte le diete, queste dovranno essere equilibrate e dovranno calzare a pennello per le abitudini specifiche, al peso, statura, massa grassa e altro. In questi casi, sarà necessario affidarsi ad un professionista del settore, ma oltre ciò è possibile integrare già da subito alla normale dieta alimentare di tutti i giorni, alcuni alimenti che aiutano a sgonfiarsi.

Una delle prime cose da fare nel quotidiano è un’abitudine sana, fai da te, che ha molti lati positivi per la nostra salute.

Non tutti conoscono i 9 alimenti utili per sgonfiare la pancia e sentirsi in forma

Tra i tanti alimenti che portiamo in tavola tutti i giorni, alcuni sono particolarmente utili per sgonfiare la pancia.

Tra questi ci sono i finocchi che aiutano a depurare l’organismo, sono ipocalorici e molto utili per chi soffre di aerofagia. Oltre ad essere un alimento che non appesantisce, è uno dei pochi che potrebbero mangiare con una carta tranquillità anche i diabetici.

Anche gli asparagi sono ottimi per sgonfiare l’addome e favoriscono la diuresi eliminando le scorie.

La quinoa, oltre ad essere un alimento che in alcune condizioni può esser assunto dai celiaci, è ricca di fibre che facilitano il transito intestinale, insieme alla crusca. Questi due alimenti non solo hanno la capacità di regolare il transito intestinale, ma anche di donare una sensazione di sazietà.

Per la frutta ci sono varie scelte. La papaya, conosciuta come frutto della vitalità, aiuta la digestione e favorisce il drenaggio dei liquidi in eccesso. Il pompelmo è considerato un brucia grassi per eccellenza. Il kiwi ricco di vitamine, ridurrebbe l’assorbimento dei grassi e degli zuccheri. Anche la banana aiuterebbe il transito intestinale riducendo l’acidità.

Infine la cannella è un ottimo antiossidante che aiuta a tenere a bada gli zuccheri nel sangue e facilita la digestione.

