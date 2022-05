Quante volte ci sarà capitato di avere un impegno e zero tempo per fare lo shampoo. Sono tante le donne che si trovano a dover incastrare nella loro agenda anche l’appuntamento per una piega. Non sempre però si ha tempo, voglia o semplicemente soldi per andare dal parrucchiere. Ecco che ci ritroviamo a cercare qualche espediente per nascondere i capelli un po’ troppo sporchi per uscire. D’inverno è abbastanza semplice, mettiamo il cappellino e via. Ma già quando è primavera questo trucchetto non funziona più e dobbiamo trovare un rimedio. Oggi vedremo proprio qualche acconciatura pratica e facile da realizzare per nascondere i capelli unti e sporchi.

Qualche pettinatura di emergenza ma anche alla moda per mascherare i capelli sporchi quando non possiamo fare lo shampoo

Queste pettinature funzionano benissimo con qualsiasi lunghezza e tipo di capelli. Quindi non dovremo preoccuparci di averli troppo corti o troppo sottili. La prima opzione che proponiamo si realizza davvero in pochi secondi e avremo bisogno solo di una forcina. Facciamo la riga al centro o di lato, come preferiamo, e spazzoliamo i capelli intorno al viso. Con due dita prendiamo una ciocca sottile proprio vicino la riga e attorcigliamola. Prendiamo poi un’altra ciocca al di sotto e sovrapponiamo quella attorcigliata e facciamo un altro torciglione. Continuiamo fino ad arrivare a sopra l’orecchio e, a questo punto, stringiamo leggermente. Blocchiamo il tutto con una forcina dietro l’orecchio, nascondendola tra i capelli, ed ecco fatto. Ripetiamo dall’altro lato del viso oppure tiriamo la sezione senza attorcigliarla e fissiamo con la forcina.

Altre due soluzioni veloci

Invece di fare una coda con tutti i capelli, facciamone una prendendo una sezione da metà testa. Ma non leghiamola dietro, bensì sulla parte centrale sopra la testa. Ammorbidiamo la presa, cotoniamo e creiamo uno chignon, fissandolo con le forcine. Tiriamo su gli altri capelli e avvolgiamoli intorno allo chignon, fissiamo e tiriamo leggermente qualche ciocca. Ecco un messy bun veloce, ideale soprattutto quando fa caldo. Per finire, possiamo anche optare per dei carinissimi space bun. Abbiamo già visto come realizzarli, basterà creare due chignon più o meno all’altezza delle orecchie. Possiamo anche farli più indietro, dipende tutto da cosa preferiamo. Questa acconciatura, tornata alla ribalta l’anno scorso, è anche perfetta per chi fa sport.

Quindi, abbiamo visto qualche pettinatura di emergenza ma anche alla moda per nascondere i capelli unti. Queste sono solo alcune delle acconciature possibili, ma sono probabilmente le più pratiche e veloci. Se abbiamo il problema dei capelli sottili che si sporcano troppo facilmente, però, possiamo fare anche altro. Prendiamoci cura non solo delle lunghezze, ma anche del cuoio capelluto. Uno scrub potrebbe essere quello che ci serve per evitare che i capelli si sporchino troppo in fretta. E poi abbiniamo sempre una maschera nutriente, almeno una volta al mese. Noteremo in pochissimo tempo la differenza e avremo capelli più puliti più a lungo.

