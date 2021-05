C’è uno stato di malessere solitamente provvisorio che non comporta quasi mai veri propri problemi di salute. Ma è particolarmente fastidioso, soprattutto nelle sue conseguenze. Parliamo del gonfiore di pancia e della formazione di gonfiore addominale e aerofagia. Una situazione che va a complicare anche la nostra permanenza sociale in mezzo alla gente. Tra gli alimenti perfetti per sgonfiare la pancia uno ci hanno sempre spiegato che faceva l’effetto contrario e l’altro è un’autentica sorpresa. Vediamo quali sono e a cosa dobbiamo stare attenti per evitare inutili e fastidiosi gonfiori addominali.

La prima causa della pancia gonfia

La prima causa della pancia gonfia è più semplice di quanto possiamo immaginare: un pasto troppo abbondante, magari ampiamente accompagnato da bibite gasate. Ma, quali sono le principali cause che provocano il gonfiore di pancia? Eccole in questo elenco:

del cibo che non abbiamo masticato e digerito bene e che sosta per troppo tempo nell’intestino;

la ritenzione idrica, con un’eventuale presenza massiccia di sodio;

abuso di legumi, che, se pur ottimi per l’alimentazione, possono creare questo disturbo;

determinati frutti succulenti, come: pesche e albicocche, che causano gonfiore e aumento della produzione di gas.

Ecco i due alimenti che sgonfiano la pancia

Tra gli alimenti perfetti per sgonfiare la pancia uno ci hanno sempre spiegato che faceva l’effetto contrario e l’altro è un’autentica sorpresa: la banana e l’ananas. Vediamo le loro caratteristiche e i meriti che hanno nello sgonfiare la pancia.

Il potassio sconfigge i gas

Secondo un recente studio americano, le banane non gonfiano lo stomaco, anzi sono in grado di eliminare i gas intestinali. Merito del livello altissimo di potassio presente in questo frutto. La sua azione è quella di mantenere equilibrata l’idratazione dell’organismo, assieme agli elettroliti. La banana è utilissima proprio perché contrasta gli accumuli di sodio e di liquidi con la forza del potassio.

La bromelina dell’ananas

Se la banana mette in campo il potassio contro i gas, l’ananas impegna la bromelina. È un enzima, tipico di questo frutto tropicale, che vanta il grandissimo merito di favorire la digestione, attraverso la gestione corretta delle proteine. Addirittura, secondo alcuni esperti, alla fine di un pasto particolarmente ricco a livello proteico, dovremmo mangiare un paio di fette di ananas per prevenire il gonfiore addominale.

