Spesso con pochi deliziosi ingredienti riusciamo a realizzare in cucina preparazioni golose e sorprendenti. È il caso della crostata, la merenda ideale per noi e per i nostri bambini. Questa, infatti, unisce la fragranza della pasta al gusto delicato e ricco del ripieno. L’assenza di burro, uova e latte ci permette di realizzare una ricetta ancor più leggera e con un occhio attento alla nostra linea. Giocando con la fantasia, poi, possiamo aggiungere alla classica farcitura ingredienti gustosi per dare ancor più croccantezza al ripieno e al risultato finale. Andiamo pertanto a vedere gli ingredienti e la preparazione.

Ingredienti per uno stampo quadrato di 20X28 cm

500 gr. di farina 00;

200 gr. di zucchero di canna;

130 gr. di olio di semi di girasole;

100 gr. di acqua;

½ scorza di limone;

½ scorza d’arancia;

1 pizzico di bicarbonato;

sale q.b., zucchero a velo q.b.

Per la farcitura:

300 gr. di confettura d’arancia o lamponi;

150 gr. di granella di mandorle.

Questa crostata delicata dal cuore morbido senza burro, latte e uova ci farà fare un figurone e sorprenderà grandi e bambini

Cominciamo la ricetta dalla preparazione della frolla. Se abbiamo a disposizione la planetaria, possiamo velocizzare la preparazione. Altrimenti proseguiamo a mano. Pertanto, in una ciotola versiamo lo zucchero di canna, l’acqua, la scorza grattugiata del limone e iniziamo a mescolare gli ingredienti. Aggiungiamo la scorza grattugiata dell’arancia e il sale, e continuiamo a mischiare gli ingredienti per qualche minuto. Infine, aggiungiamo l’olio di semi, un pizzico di bicarbonato, la farina e amalgamiamo il tutto fino ad ottenere un composto morbido e omogeneo.

Trasferiamo l’impasto sul piano di lavoro, formiamo un panetto e avvolgiamolo nella pellicola. Lasciamo riposare la frolla in frigorifero per almeno 1 ora.

Trascorso il tempo, riprendiamo la frolla e la stendiamo con l’aiuto di un mattarello ad uno spessore di circa 5 mm su un piano leggermente infarinato. Accendiamo, quindi, il forno ad una temperatura di 180°C.

Sistemiamo la frolla sullo stampo

Arrotoliamo la frolla sul mattarello infarinato e posizioniamola sullo stampo. Premiamo con le dita sul fondo della pasta per farla aderire al meglio allo stampo e con un coltello eliminiamo l’eccesso. Farciamo la frolla con la confettura scelta, spalmandola con il dorso di un cucchiaio. Completiamo la farcitura guarnendo la confettura con la granella di mandorle tritate.

Impastiamo, allora, gli scarti della frolla e stendiamoli ad uno spessore di circa 5 mm. Ritagliamo le strisce di frolla di una larghezza di circa 1,5 cm e sistemiamole in maniera trasversale sulla confettura prima in un verso, poi nell’altro. Rimuoviamo la frolla in eccesso e lasciamo cuocere la crostata in forno a 180°C per circa 30 minuti. Trascorso il tempo, sforniamo la crostata e la lasciamo raffreddare nello stampo prima di prelevarla. Possiamo poi servirla in tavola, guarnendola ulteriormente a piacere con dello zucchero a velo. È la merenda ideale, questa crostata delicata dal cuore morbido senza burro, latte e uova ci farà fare un figurone e sorprenderà grandi e bambini.

