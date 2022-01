Biscotti, torte, dolcetti: con le mele possiamo sbizzarrire la nostra fantasia ai fornelli per realizzare snack deliziosi e ricchi di gusto. Infatti dalle classiche torte della nonna alle ricette elaborate, la mela è un frutto che, accostato ad altri golosi ingredienti, ci permette di creare gustose preparazioni. Il dolce alle mele profuma di casa della nonna: è la merenda ideale che ci riporta indietro nel tempo. È una preparazione facile e veloce capace di sorprendere grandi e piccini. Alle volte, dunque, bastano pochi gustosi ingredienti accostati alle mele per realizzare ricette eccezionali.

Veloci, deliziosi e facili da preparare questi dolci di pasta sfoglia con mele e cannella che stanno spopolando

È il caso dei dolcetti di pasta sfoglia, uno tira l’altro, capaci di catturare l’attenzione di grandi e piccini. Andiamo a vedere gli ingredienti e la preparazione per i triangoli di sfoglia alla ricotta con ripieno alle mele per 12 persone circa:

200 gr. di farina 00;

100 gr. di ricotta;

100 gr. di burro;

500 gr. di mele;

100 gr. di pinoli;

50 gr. di zucchero;

10 gr. di amido di mais;

20 gr. di burro;

cannella in polvere q.b;

1 lt. di olio di semi d’arachidi;

zucchero a velo q.b.

Preparazione

Cominciamo la ricetta dalla protagonista: la mela. Pertanto, iniziamo a pulire le mele, rimuovendo la buccia e tagliandole a pezzetti piccoli. Mettiamole poi da parte. In un tegame lasciamo sciogliere a fuoco lento il burro, uniamo lo zucchero, l’amido e un cucchiaino di cannella. Lasciamo amalgamare gli ingredienti per qualche minuto, e uniamo la mela e i pinoli. Copriamo con un coperchio e lasciamo cuocere a fuoco lento per circa 20 minuti. Se necessario, aggiungiamo un goccio d’acqua, senza esagerare poiché a fine cottura il composto dovrà essere asciutto.

Nel frattempo possiamo dedicarci alla preparazione della pasta. Mettiamo la farina in una ciotola e uniamo la ricotta, il burro morbido a pezzetti e lavoriamo il nostro impasto fino ad ottenere un panetto omogeneo. Avvolgiamo il panetto nella pellicola e lo lasciamo riposare per 30 minuti in frigorifero.

Realizziamo i triangoli

Trascorso il tempo, riprendiamo la pasta e la stendiamo sottile sul nostro piano da lavoro. Tagliamo dei quadratini di circa 6X6 cm, al centro mettiamo un cucchiaio di ripieno di mele e chiudiamo il quadratino a triangolo. Sigilliamo i bordi aiutandoci con i rebbi di una forchetta.

In un tegame lasciamo scaldare l’olio di semi d’arachidi fino ad una temperatura di 170°. Quando l’olio avrà raggiunto la temperatura, immergiamo i triangoli e li lasciamo friggere fino a quando non saranno leggermente dorati. Ovviamente giriamoli a metà cottura. Infine, scoliamo i triangoli con una schiumarola e li disponiamo su della carta assorbente. Prima di servire cospargiamo i triangoli alle mele con dello zucchero a velo. Veloci, deliziosi e facili da preparare questi dolci di pasta sfoglia con mele e cannella che stanno spopolando.

Approfondimento

Mele, cioccolato e mandorle tritate per una gustosa merenda per bambini ma che potrebbe far impazzire anche gli adulti