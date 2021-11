La cucina gastronomica per eccellenza è ricca di ingredienti e spezie che mescolate e unite danno vita a ricette davvero eccezionali. Fantasia e curiosità per gli ingredienti, spesso ci aiutano a creando vere e proprie opere d’arte. Ed ecco che per conquistare i palati più scettici, servono degli effetti speciali, quegli ingredienti top della cucina, capaci di infondere un gusto delicato ed armonioso ad ogni piatto.

La pasticceria per esempio, crea e ricrea giochi di colori e sapori davvero strabilianti. Alle volte, basta poco, altre serve quel tocco in più.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

La nuova friggitrice ad aria che amerai: zero odori, zero schizzi SCOPRI IL PREZZO

L’unica cosa certa, è che il principe per eccellenza della pasticceria, il cioccolato, si abbina davvero con tutto.

Basta un pizzico di questa delicata spezia per rendere unica e speciale la nostra crostata al cioccolato

Spesso per sorprendere i nostri ospiti, o semplicemente per dare un tocco di classe, eleganza e originalità ai nostri dolci, andiamo alla ricerca di ingredienti particolari.

Dai frutti esotici alle spezie, l’accostamento degli ingredienti e l’azzardo, ci permettono davvero di stupire amici e parenti.

Un ingrediente originale è l’oro per eccellenza, lo zafferano. Re dei piatti salati, generalmente lo ritroviamo nei nostri risotti, dove dà un pizzico di colore e delicatezza.

Immaginazione e sperimentazione, ed ecco che l’accostamento con un altro ingrediente Principe della pasticceria, diventa possibile.

La protagonista indiscussa della nostra ricetta è la crostata con crema al cioccolato e allo zafferano.

Vediamo quali sono i nostri ingredienti.

Per la frolla possiamo preparare una pasta frolla veloce e adatta a tutti grazie a questo ingrediente speciale.

Per la crema:

30 gr di fecola di patate;

50 gr di zucchero bianco;

400 ml di latte;

5 tuorli;

50 gr di cioccolato fondente al peperoncino;

1 pizzico di zenzero in polvere;

1 baccello di vaniglia;

Procedimento

Nel frattempo che attendiamo che il nostro panetto di pasta frolla si riposi in frigorifero, possiamo passare alla preparazione della crema.

In un tegame, portiamo a bollore il latte e aggiungiamo il baccello di vaniglia, inciso nel senso della lunghezza.

Montiamo con una frusta a spuma i tuorli con lo zucchero, incorporiamo poi la fecola e versiamo a filo il latte. Trasferiamo il tutto in una casseruola e cuociamo a fuoco basso mescolando in continuazione. Facciamo attenzione che il composto non arrivi ad ebollizione.

Quindi togliamo la nostra crema dal fuoco e dividiamola in due parti uguali, servendoci di due differenti ciotole.

Aggiungiamo a una di essa un pizzico di zenzero, all’altra il cioccolato fondente al peperoncino, tritato finemente.

Togliamo la frolla dal frigorifero e stendiamola ad uno spessore di 2-3 mm. Foderiamo uno stampo con diametro di 22 cm, rivestito con carta forno. Bucherelliamo la base della frolla e cuociamola in forno caldo a 180° per 30 minuti.

Facciamo dunque raffreddare la nostra pasta frolla.

Versiamo nella frolla le due creme a strisce alternate. Con l’aiuto di uno stecchino di legno, punzecchiamo, le strisce di crema.

Poniamo quindi la nostra crostata in frigorifero prima di servire.

Attraverso l’oro rosso possiamo dare un gusto eccezionale ai nostri dolci, infatti, basta un pizzico di questa delicata spezia per rendere unica e speciale la nostra crostata al cioccolato.