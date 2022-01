L’ora della merenda è un momento importante e delicato sia per i più piccoli che per i più grandi. I bambini, soprattutto, attendono con ansia e trepidazione questo momento: magari come meritato premio pomeridiano per i compiti scolastici portati a termine. Tuttavia, la merenda è un appuntamento fondamentale anche per gli adulti, che sia un breve e rapido spuntino di metà mattinata o del pomeriggio.

Mele, cioccolato e mandorle tritate per una gustosa merenda per bambini ma che potrebbe far impazzire anche gli adulti

Nella maggior parte dei casi ci dilettiamo tra i fornelli nella preparazione di saporite torte o gustosi e colorati biscotti. Magari con un mix d’ingredienti, sapori, odori e sfumature. Spesso con un pizzico di fantasia in cucina e con pochi ingredienti in dispensa riusciamo a realizzare merende sane e gustose. Alle volte, trovare l’ispirazione giusta non è facile. Alcune preparazioni, poi, sono decisamente lunghe e non ci permettono di variare tra gli ingredienti. Soprattutto nel caso dei bambini, vorremmo stuzzicare la loro fantasia con della frutta: alimento fondamentale per la loro crescita, ma non sempre gradito. Quindi, in questi casi, dobbiamo trovare un modo per renderla appetibile e soprattutto invitante. Pertanto, in questa ricetta andremo a presentare una merenda semplice e veloce da fare con le mele.

Dolci sfumature

Andiamo a descrivere gli ingredienti e il procedimento per realizzare 4 porzioni:

2 mele annurche;

120 gr. di cioccolato fondente;

una manciata di mandorle tritate.

Cominciamo la preparazione dalle mele: laviamole sotto il getto d’acqua ed asciughiamole con un panno da cucina. Con un levatorsoli rimuoviamo la parte centrale delle mele e tagliamole in orizzontale a fette alte di circa 2 cm.

Lasciamo scogliere il cioccolato fondente a bagnomaria e in un piatto sistemiamo le mandorle tritate. Quando il cioccolato avrà raggiunto la giusta consistenza, spegniamo i fornelli.

Procediamo la nostra preparazione infilando in ogni fetta di mela uno stecchino per ghiaccioli e passiamole dalla parte della polpa nel cioccolato fondente fuso. Trasferiamo poi le mele, dalla parte ricoperta con il cioccolato, nelle mandorle tritate.

Lasciamo, infine, le mele in frigorifero a riposare su un piatto o sulla carta forno per circa 30 minuti.

Fantasia

Ovviamente, questa ricetta ci permette di variare gli ingredienti, sperimentare tra i fornelli in base ai nostri gusti, preferenze e ingredienti a disposizione. Magari possiamo usare la pera o le mele rosse e verdi, variare il tipo di cioccolato, optando per quello al latte o bianco. O sostituire le mandorle tritate con i pistacchi tritati o con gli zuccherini colorati. Giocando con la fantasia in cucina possiamo regalare ai bambini e agli adulti una merenda sorprendente e che li lascerà senza parole. Dunque mele, cioccolato e mandorle tritate per una gustosa merenda per bambini ma che potrebbe far impazzire anche gli adulti.

Approfondimento

Bastano 2 mele in cucina per dare colore e sapore alla verza realizzando un contorno facile e veloce