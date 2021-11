La colazione è uno dei pasti più importanti della giornata. Con un equilibrato rapporto di carboidrati, proteine e grassi, si inizia la giornata con la giusta carica. Bastano soli 5 minuti e si può mettere in tavola uno dei dolci più gustosi da preparare per una colazione sana e gustosa.

Soffici, dal cuore morbido e vellutato sono questi eccezionali pancake preparati con ingrediente speciale che conquisterà il palato di tutti. La preparazione è molto semplice e veloce. I pancake sono uno dei dolci preferiti da tutti. Da gustare durante la colazione del mattino o accompagnare i pasti domenicali oppure per ricorrenze speciali.

Un abbinamento di sapori travolgenti che in pochi avranno assaporato

I pancake insieme alle crêpes, sono i dolci più facili e veloci da poter realizzare con pochissimi ingredienti. Sono una delizia da accompagnare con dolci creme spalmabili come quest’ottima crema con la nutella. Oppure con la marmellata, o un semplice ciuffo di panna o una spolverata di zucchero a velo.

Molti sono gli abbinamenti che si possono fare con questo dolce fantastico, assolutamente da provare.

Ingredienti

300 g di farina

30 g di zucchero

5 cucchiai di sciroppo alla menta

300 ml di latte

1 uovo grande

mezza bustina di lievito per dolci

Eccezionali questi soffici pancake preparati con un ingrediente speciale che conquisterà tutti

Procedimento

Iniziare la preparazione versando in una ciotola lo zucchero con l’uovo e montando a neve per qualche minuto con l’aiuto di uno sbattitore elettrico. Aggiungere il latte con la mente e progressivamente la farina setacciata per evitare la formazione di grumi nell’impasto.

Infine, aggiungere il lievito e amalgamare gli ingredienti per qualche minuto, fino a quando non si inizieranno ad intravedere delle piccole bollicine d’aria.

L’impasto è pronto e si può passare alla cottura in padella antiaderente. Passare un filo d’olio di arachidi o di girasole, senza ungere troppo la padella e versare un mestolo di impasto. Coprire con un coperchio per far crescere il pancake e fare attenzione che non bruci. Cuocere anche dall’altro lato e ripetere l’operazione fino a quando non sarà finito l’impasto.

