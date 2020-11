Decisamente adorabili, dopo averne assaggiato uno sarà difficile non fare il bis. Piccoli e ricchi di gusto, i rustici con würstel e pasta sfoglia hanno, dalla loro parte. una preparazione rapidissima. Ideali per arricchire un buffet di pietanze salate, i rustici vanno letteralmente a ruba durante le feste. Divertente da realizzare anche con i più piccini, la ricetta è semplice e veloce ma soprattutto contiene pochissimi ingredienti. Di seguito, tutto l’occorrente per 6 persone.

Ingredienti

1 rotolo di pasta sfoglia;

3 würstel grandi oppure 5 piccoli;

1 uovo.

Sfiziosi rustici con würstel e pasta sfoglia per far contenti grandi e piccini in meno di 30 minuti. Procedimento

Dall’elenco di ingredienti è già possibile intuire la velocità di realizzazione di questo piatto. Innanzitutto, far bollire i würstel in un pentolino con acqua. Una volta cotti, spegnere e lasciare da parte. In una teglia o sopra un piano di lavoro, stendere il foglio di pasta sfoglia. Riporre il primo dei 3 würstel sull’angolo della pasta ed avvolgerla su quello che sarà il ripieno del rustico, quindi il würstel. Una volta arrotolata, inumidire la sfoglia per far aderire i bordi.

Ripetere il procedimento per gli altri due würstel. Una volta pronti, tagliare in porzioni più piccole e quindi dar forma ai rustici veri e propri. Prendere una teglia e rivestire con carta da forno. Distribuire i rustici al suo interno, sbattere l’albume dell’uovo e spennellare la superficie delle piccole creazioni salate. Spolverare con una manciata di semi di sesamo ed infine, infornare. Far cuocere in forno già riscaldato a 180° per 25 minuti. Ed ecco che in breve tempo i rustici saranno pronti per deliziare anche i palati più difficili.

