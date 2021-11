Tutto ciò che per alcuni potrebbe rappresentare un pericolo, in questo momento non sembra stagliarsi all’orizzonte dei listini azionari. Anzi, da ora in poi sono possibili ulteriori accelerazioni per i mercati. I motivi continuano a essere sempre gli stessi: rally natalizio e serie storiche e favore e premio per il rischio e mancanze di alternative per ottenere rendimenti migliori delle azioni.

Tutto questo è “benzina sul fuoco” del rialzo.

Alle ore 17:03 della giornata di contrattazione del 3 novembre abbiamo letto i seguenti prezzi:

Dax Future

15.941

Eurostoxx Future

4.301

Ftse Mib Future

27.190

S&P 500 Index

4.626,73.

Continuano a muoversi i grafici con un percorsi diametralmente opposti alla previsione annuale

In rosso la nostra previsione annuale sull’indice azionario mondiale su scala settimanale per il 2021.

In blu il grafico dei mercati americani fino al giorno 29 ottobre.



Quali erano le attese per la settimana?

Minimo nella giornata di lunedì e poi rialzo fino alla giornata di venerdì. Continuiamo a confermare questa ipotesi.

Proiezioni dei prezzi e aree dei minimi/massimi previsti per la settimana degli indici azionari analizzati

Dax Future

15.530/15.640

15.856/16.045

Eurostoxx Future

4.205/4.243

4.291/4.325

Ftse Mib Future

26.700/26.800

27.450/27.690

S&P 500 Index

4.560/4.589

4.659/4.745

La strada continua a essere indirizzata verso le aree di massimo preventivate da raggiungere entro venerdì.

Possibili ulteriori accelerazioni per i mercati e il rally natalizio continua

Dax Future

Tendenza rialzista fino a quando non si assisterà ad una chiusura giornaliera inferiore ai 15.760.

Eurostoxx Future

Tendenza rialzista fino a quando non si assisterà ad una chiusura giornaliera inferiore ai 4.252.

Ftse Mib Future

Tendenza rialzista fino a quando non si assisterà ad una chiusura giornaliera inferiore ai 26.995.

S&P 500 Index

Tendenza rialzista fino a quando non si assisterà ad una chiusura giornaliera inferiore ai 4.567.

Quale strategia di investimento mantenere?

Continuare a mantenere le operazioni Long aperte martedì 19 ottobre in apertura.

Come si potrebbe presentare la giornata di contrattazione di domani?

Apertura sui minimi e indecisione per le prime due ore di contrattazione e poi salita fino alla chiusura della giornata.