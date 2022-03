Con l’avvicinarsi della bella stagione aumenta anche il desiderio di sentirsi bene ed in forma. Ma al di là del fattore estetico, mantenersi attivi e seguire un’alimentazione sana ed equilibrata è il primo passo per garantirsi una lunga vita serena. Infatti mediante gli alimenti si assumono tutte le sostanze necessarie per il nostro fabbisogno giornaliero e in grado di contrastare notevoli disturbi. Ad esempio portare in tavola un’insalata di radicchio rosso potrebbe aiutare a contrastare dolori alle ossa e artrite, grazie alla vitamina K in esso contenuta. Ma contro invecchiamento precoce e arteriosclerosi potrebbe giovare questa carne economica povera di colesterolo e incredibilmente magra, grazie al contenuto di selenio.

Questo minerale, infatti, è un nutriente essenziale per l’eliminazione dei radicali liberi, per la difesa delle cellule dal danno ossidativo. Nonché per la protezione di malattie cardiovascolari e più in generale contro l’invecchiamento. Inoltre il selenio interviene sul buon funzionamento del sistema immunitario e nel metabolismo degli ormoni tiroidei.

Cosa può comportare una carenza di questo importante minerale

Una carenza di selenio può portare diverse malattie correlate all’aumento dei radicali liberi, come l’invecchiamento precoce, malattie infiammatorie e croniche. Si possono addirittura sviluppare cardiomiopatie, artrosi e può aumentare il rischio di ipotiroidismo, in quanto la sua carenza può peggiorare la carenza di iodio.

Il fabbisogno di selenio può soddisfarsi seguendo una dieta varia ed equilibrata a base di verdure, frutta, cereali e proteine di origine vegetale e animale. In tale ultima ipotesi sarebbe opportuno preferire le carni bianche, come il tacchino e il pollo.

Questa carne economica povera di colesterolo è ricca di selenio e potrebbe contrastare invecchiamento precoce e arteriosclerosi

Il contenuto di selenio negli alimenti è fortemente influenzato dall’ambiente. Infatti per quanto riguarda i vegetali, il loro contenuto di selenio dipende dalla quantità del minerale presente nel terreno dove questi nascono. Ciò vale anche per gli animali, essendo influenzato dalla loro alimentazione. Tuttavia, la sua concentrazione si mantiene comunque stabile grazie a meccanismi omeostatici e alle formulazioni dei mangimi.

Tra gli alimenti particolarmente ricchi di selenio, oltre al pesce, ritroviamo anche la carne di tacchino. La carne di tacchino disossata, infatti, ha una quantità di selenio mediamente superiore di 30-40 mg per porzione. Questo tipo di carne, grazie alle sue proprietà nutritive, può essere inserita in regimi alimentari di bambini, anziani e soggetti convalescenti. È un alimento molto proteico, a basso contenuto di grassi e di colesterolo, che la rende perfetta nelle diete degli sportivi e degli atleti. Un altro minerale di cui è particolarmente ricco il tacchino è il ferro. A tal proposito per ottenere il massimo assorbimento di ferro in esso contenuto, si potrà condire la carne con del succo di limone, di arancia o con un po’ di peperoncino fresco.

Approfondimento

Stanchezza, poca concentrazione e tachicardie potrebbero indicare la carenza di questo minerale che se non integrato potrebbe portare precocemente demenza ed Alzheimer