Seguire la stagionalità degli alimenti che si mettono sulla tavola è importantissimo per assicurarsi la freschezza e la genuinità degli stessi. Anche in autunno è possibile integrare la nostra dieta con prodotti ricchi di vitamine e di antiossidanti, senza dover ricorrere necessariamente ad integratori artificiali. A tal proposito faremo un pieno di vitamina K con quest’ortaggio autunnale contro artrite e dolori alle ossa, ovvero il radicchio rosso.

Pertanto è fondamentale per il nostro benessere partire dalla tavola, apportando al nostro organismo alimenti ricchi di vitamine, di sali minerali e di antiossidanti. Inoltre, con l’arrivo dei primi freddi e delle temperature umide, le nostre ossa cominceranno a farsi sentire e, in alcuni casi, a provocare dolori. Pertanto sarà ancora più importante introdurre cibi che possano rinforzare il nostro sistema osseo, come il radicchio rosso ricco di vitamina K. Le incredibili proprietà di quest’ortaggio, che a breve si illustreranno, portano notevoli effetti benefici all’organismo. Così come potremo fare un pieno di vitamina D con questo contorno tipicamente autunnale contro i dolori articolari.

La vitamina importante per il sangue e le ossa

La vitamina K è coinvolta nei fattori che intervengono nella coagulazione del sangue e nel rafforzamento della struttura ossea. In particolare interviene come coenzima nella sintesi di proteine fondamentali per il metabolismo osseo. La sua carenza può comportare l’osteoporosi, forme di artrosi e fratture ossee. Possiamo trovarla in numerosi alimenti d’origine vegetale, ad esempio, pochi sanno che questo frutto utile contro la stipsi aiuta a combattere i dolori alle ossa.

Altri alimenti particolarmente ricchi di questa vitamina sono i pomodori, gli spinaci, i cavoli, le cime di rapa e il radicchio rosso. Quest’ultimo si può reperire fresco da ottobre ad aprile ed è perfetto per chi segue un regime ipocalorico per il senso di sazietà che rilascia.

Faremo un pieno di vitamina K con quest’ortaggio autunnale contro i dolori alle ossa e artrite

Il radicchio rosso, oltre a colorare la nostra tavola, riempirà il nostro organismo di vitamine, fibre e sali minerali, come potassio, calcio e fosforo. Una sola porzione di radicchio rosso, infatti, riesce a soddisfare il nostro fabbisogno giornaliero di vitamina K.

Il radicchio, inoltre, è molto importante anche per chi soffre di artrite grazie al contenuto di acido cicorico. Infatti, secondo fonti accreditate, questo composto ha effetti antiinfiammatori e il consumo della radice di radicchio in capsule apporta miglioramenti in chi soffre di artrite.

Oltre alla vitamina K, il radicchio è anche ricco di vitamina C e folati. Per questo è consigliabile mangiarlo a crudo per ricevere i vantaggi anche di questa vitamina dal grande potere antiossidante.

Pertanto quest’ortaggio oltre a rallegrare la tavola con i suoi bellissimi colori, apporterà incredibili benefici alle nostre ossa tenendo lontano dolori e rischi di fratture.

