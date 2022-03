La prova costume si avvicina, ma non è necessario avere un corpo da modella o un fisico scultoreo per essere ammirati. A volte basta poco, ovvero levare i pochi chili di troppo e bruciare il grasso in eccesso accumulato durante l’inverno. Marzo è il mese perfetto per cominciare a ritrovare la forma e sfidare gli sguardi in piscina o sulla spiaggia. Poiché la stagione estiva inizia a giugno c’è ancora un buon margine di tempo per raggiungere l’obiettivo. Chi vuole perdere peso senza eccessivi sforzi deve affidarsi ad una adeguata programmazione. Per esempio è possibile perdere 12 chili in 120 giorni con un efficace piano strategico in 4 passi.

L’importante è avere chiaro che perdere peso è una questione di metabolismo, ovvero di ciò che si consuma e di quanto si brucia. Chi vuole dimagrire rapidamente deve fare attenzione a ciò che mangia e al consumo energetico giornaliero. Quindi occorre avere una dieta equilibrata e fare attività fisica per bruciare più calorie di quelle accumulate.

Di recente ha fatto scalpore la notizia che un attore giapponese avrebbe trovato il segreto per dimagrire semplicemente respirando in un certo modo. Miki Ryosuke sostiene di avere perso 13 chili e 12 cm di girovita in sole 6 settimane.

Potrebbe bruciare più calorie e dimagrire più in fretta chi mangia questi cibi che mantengono anche il colesterolo basso

Il segreto per perdere peso è quello di accelerare il metabolismo. Chi ha un’attività fisica più intensa avrà un metabolismo basale maggiore. Il metabolismo basale è il consumo di energia stando a riposo. Una persona allenata avrà un metabolismo basale più alto e a riposo consumerà più energia di una persona che non fa attività fisica. Ecco perché è importante essere sempre in movimento, magari con una semplice camminata quotidiana di mezzora, oppure con la corsa o con altre attività.

L’alimentazione è l’altra leva per accelerare la perdita di peso e tornare velocemente in forma. Una dieta sana in cui carboidrati e proteine siano assunti in giusto equilibrio è essenziale. Inoltre alcuni cibi più di altri potrebbero favorire il metabolismo e quindi fare bruciare più energie, come per esempio quelli ricchi di magnesio. Questo è un minerale fondamentale per il nostro organismo, tanto che viene considerato un macronutriente.

Tutti gli alimenti ricchi di fibre sono una fonte ricca di magnesio. Spinaci, broccoli, cavolfiore e carciofi sono ricchi di magnesio e poverissimo di colesterolo. I legumi sono un’altra fonte di questo minerale, come lenticchie, ceci, piselli, fagioli e la frutta secca. Riso, avena e tutti i cereali integrali apportano notevoli quantità di questa sostanza e quindi sono utili al metabolismo. Anche pesche, fichi, banane e avocado hanno buone quantità di questo minerale che si trova anche in cacao e cioccolato fondente.

Potrebbe bruciare più calorie anche il peperoncino, grande alleato del metabolismo. Questo alimento possiede in grande quantità la capsaicina, che favorisce la circolazione e negli obesi aiuterebbe a ridurre il colesterolo.