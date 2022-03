Stanchezza, poca concentrazione e tachicardie potrebbero indicare la carenza di questo minerale che se non integrato potrebbe portare precocemente demenza ed Alzheimer

Per garantirsi una vita lunga e serena è fondamentale seguire un’alimentazione sana e ricca di tutti i micro e macronutrienti che soddisfano i fabbisogni dell’organismo. Spesso la nostra attenzione si focalizza unicamente sull’apporto di vitamine, ma in realtà sono importanti per la nostra salute anche i sali minerali.

Questi ultimi infatti sono fondamentale per la costituzione di molti tessuti e sono dei fattori essenziali per le funzioni biologiche e per lo sviluppo. Talvolta avvertire un senso di stanchezza, poca concentrazione e tachicardie potrebbe dipendere anche dalla carenza di un importante minerale, come il magnesio.

Questo minerale è fondamentale per la normale funzionalità del tessuto muscolare del cuore, dei muscoli e del sistema nervoso. Influisce anche sullo sviluppo e sulla solidità delle ossa e sul metabolismo dei carboidrati. L’assorbimento di magnesio è poi facilitato dalla presenza di proteine e dall’azione della vitamina D.

Stanchezza, poca concentrazione e tachicardie potrebbero indicare la carenza di questo minerale che se non integrato potrebbe portare precocemente demenza e Alzheimer

Secondo uno studio pubblicato su Neurology Journal, i livelli sierici di magnesio potrebbero essere associati al rischio di demenza e Alzheimer. I ricercatori hanno misurato i livelli di magnesio in 9.569 partecipanti d’età media pari a 65 anni, non affetti da alcun tipo di demenza. Nel corso del tempo, durante un follw-up di circa 7/8anni a 823 partecipanti è stato diagnosticata una demenza. In particolare, dallo studio è emerso che sia a bassi livelli di magnesio che ad alti livelli era associato un aumento del rischio di demenza.

Pertanto è estremamente importante tenere sotto controllo il nostro organismo, mediante controlli ed esami e non sottovalutare sintomi come stanchezza, tachicardia o ansia.

Il nostro corpo infatti esattamente come una macchina quando qualcosa non va accende dei campanelli d’allarme da non sottovalutare. Il magnesio è infatti fondamentale per la produzione di energia ed è richiesto per la sintesi del DNA, RNA e del glutatione, un importante antiossidante. Sono fonte di magnesio tantissimi alimenti, ma, in ipotesi di carenza, potremo integrare la nostra dieta soprattutto con vegetali a foglia verde come gli spinaci. Questi ultimi sono ricchi peraltro di antiossidanti in grado di controllare l’assorbimento degli zuccheri e del colesterolo nel sangue. Infine potranno aggiungersi legumi, frutta secca, banane ed in generale tutti gli alimenti ricchi di fibre che sono ottime fonti di magnesio.

