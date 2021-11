Con la stagione fredda arrivano sulla tavola di tutti zuppe, vellutate e minestre calde. Versatili e semplici da preparare, sono un piatto irrinunciabile e davvero conveniente, che richiede pochi ingredienti e tanta voglia di lasciarsi avvolgere dal sapore.

Oggi proponiamo una ricetta per una minestra davvero gustosa, economica e perfetta per scaldare anima e corpo anche nelle giornate più fredde.

Questa calda minestra di riso porri e patate è facile da preparare e richiede davvero pochi ingredienti economici

La minestra di riso con porri e patate è un piatto unico sostanzioso, saporito, ma delicato.

Il porro è una verdura non solo molto gustosa, ma è anche un’importante fonte di minerali, vitamine, fibre e fitonutrienti. Vediamo come usarlo in questa ricetta dal gusto unico, adatta anche a chi mangia vegetariano.

Ecco gli ingredienti necessari per 4 persone:

140 grammi di riso arborio;

1 porro;

4 patate piccole;

1 spicchio d’aglio;

2 dadi vegetali;

prezzemolo tritato quanto basta;

parmigiano grattugiato a piacere.

Come preparare la minestra di riso con porri e patate

Per preparare la minestra di riso con porri e patate, iniziare pulendo il porro e togliendo sia l’estremità verde sia quella con le radici.

Tagliarlo poi a rondelle fini, che bisognerà mettere in una pentola con acqua abbondante, mezzo dado a persona e uno spicchio d’aglio. Portare a ebollizione e lasciar bollire per 15 minuti.

Aggiungere nella pentola le patate tagliate precedentemente a piccoli cubetti e cuocere ancora per 5 minuti. Versare il riso, facendo attenzione a non bruciarsi, e mescolare di tanto in tanto.

A cottura quasi ultimata, quando il riso è ancora al dente, aggiungere un pizzico di prezzemolo tritato. Spegnere il fuoco, versare la minestra nei piatti fondi e dare una spolverata di parmigiano grattugiato.

Per rendere più elegante l’aspetto della minestra, posare sulla superficie un ciuffo di prezzemolo.

Nessuno saprà resistere, perché questa calda minestra di riso porri e patate è facile da preparare e richiede davvero pochi ingredienti economici.

Un pasto saporito da concludere nel più dolce dei modi

Ora siamo pronti ad affrontare con calore e dolcezza anche le giornate più fredde.

