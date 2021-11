Come rimediare ad un dolce venuto male con alcuni semplici trucchi evitando sprechi

Quando le temperature si abbassano e il maltempo non concede tregue, soprattutto chi ama cucinare (ma non solo) coglie l’occasione per trascorrere il pomeriggio sperimentando ai fornelli.

Del resto, una bella torta appena sfornata è in grado di ravvivare anima e corpo: ci tira su il morale e delizia il nostro palato.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

La nuova friggitrice ad aria che amerai: zero odori, zero schizzi SCOPRI IL PREZZO

Capita spesso, però, che anche la mano più esperta commetta errori grossolani: il prodotto finale mal riuscito rischia di rendere ancora più malinconica una giornata già uggiosa. Tuttavia, non c’è da disperare: proseguendo nella lettura, scopriremo come rimediare a un dolce venuto male con alcuni semplici trucchi evitando sprechi.

Non è necessario gettare via il nostro preparato, anzi. Possiamo trarre vantaggio da questa situazione per dare vita a nuove e altrettanto gustose ricette, perfette per stupire famiglia e amici.

Errori di cottura

Un primo problema molto comune riguarda i dolci perfettamente cotti all’esterno, ma purtroppo crudi all’interno. Questo accade soprattutto quando l’apporto di calore non è costante, magari perché continuiamo ad aprire lo sportello del forno proprio per controllare l’andamento della cottura.

Per ovviare a questo spiacevole inconveniente, possiamo conservare la parte più cotta e trasformarla in mini tiramisù o golose monoporzioni.

Dimenticare il lievito

Altre volte, il pessimo risultato dipende da una nostra disattenzione: alzi la mano chi non ha dimenticato almeno una volta di aggiungere il lievito all’impasto.

Anche in questo caso, comunque, non bisogna perdersi in inutili ammissioni di colpa, ma reagire prontamente per salvare la merenda.

Portiamo a termine la cottura e, quando la torta è ancora calda, tagliamola a fette sottili per ricavarne dei biscotti, possiamo anche aiutarci con degli stampini.

Disponiamoli poi in una teglia e inforniamo nuovamente, fino ad ottenere una corretta doratura.

Come rimediare ad un dolce venuto male con alcuni semplici trucchi evitando sprechi

Un’altra spinosa questione si presenta quando la torta rimane attaccata allo stampo e di conseguenza siamo costretti a sfaldarla in più pezzi per liberarla.

Ancora una volta non dobbiamo farci prendere dal panico, ma piuttosto fare tesoro di questi suggerimenti.

Quando la torta rimane attaccata allo stampo

Una prima soluzione, creativa e allo stesso tempo golosissima, consiste nel realizzare dei simpatici cake pop, ovvero palline di lecca lecca farcite di torta.

È sufficiente amalgamare l’impasto sbriciolato con crema di nocciole o marmellata e ricoprire con della glassa al cioccolato. Una volta infilate le palline in uno stuzzicadenti abbastanza spesso, guarniamo con codette colorate o granella.

Ancora più semplicemente, potremmo provare a ricomporre la torta con l’aiuto di crema o nutella, per poi glassarla con panna o cioccolato.

Insomma, una volta scoperti questi facilissimi rimendi da leccarsi i baffi, ci verrà quasi voglia di fare apposta a sbagliare il dolce!

Approfondimento

Semplici ma efficaci segreti della nonna per rimediare ad una torta venuta male.