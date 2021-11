Molti di noi sperano di buttare giù qualche chilo in vista delle imminenti vacanze natalizie che saranno un gioioso tripudio di grassi e carboidrati. Per questo in questo mese e mezzo è meglio mantenere un regime alimentare low profile. Per aiutare in merito oggi diamo un consiglio. Questa pasta aiuterebbe a dimagrire senza sentire la fame e a tenere sotto controllo il colesterolo. Vediamo insieme di che cosa si tratta e se è adatta alle nostre esigenze.

Stiamo parlando della pasta a base di konjac. Si tratta di una lavorazione ottenuta da una radice di origine orientale e contiene fra le 10 e le 20 calorie circa per ogni 100 grammi. Il prodotto è composto dal 90% di acqua e quindi anche questo fattore contribuisce a ridurre drasticamente il contenuto calorico. Inoltre nel processo di cottura gli spaghetti vanno a gonfiarsi e quindi contribuiscono ad aumentare il senso di sazietà però non aumentano l’indice glicemico. È per questo motivo anche indicata per chi soffre di diabete di tipo 2 dato che tiene a bada la glicemia e riduce i livelli di colesterolo nel sangue. Infine non contiene glutine e quindi è anche indicato per chi soffre di intolleranze o di allergie a questo nutriente.

Possibili controindicazioni nel consumo di questo cibo

Tutte queste informazioni però non danno il via libera a diete selvagge e fai da te. Infatti il konjac contiene al suo interno uno zucchero chiamato glucomannano. Questo secondo gli studi dell’Humanitas è utile sia contro la costipazione sia per buttare giù un eccesso di peso. È adatto sia nel trattamento degli adulti che dei bambini. Però quando si tratta di integratori bisogna stare attenti alle quantità.

Infatti l’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) ha dichiarato che il glucomannano deve essere assunto in una quantità di 4 grammi al giorno per ottenere gli effetti sopraindicati per quanto riguarda il colesterolo. Invece per la perdita di peso è necessario 1 grammo a porzione. Si possono dunque ottenere gli effetti sperati solo assumendone 3 porzioni in una dose da 1 grammo l’una. È anche importante bere almeno 1 o 2 bicchieri di acqua quando si assume questa sostanza in modo da riuscire a mandarlo giù evitando il rischio di soffocamento.

Ovviamente per non vanificarne gli effetti tutto il piano alimentare che si segue deve essere ipocalorico. Quindi prima di assumere alimenti o integratori di questo genere è meglio confrontarsi con un medico. Potrebbero infatti interferire con alcune terapie medicinali assunte per via orale.

