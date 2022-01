Fare attività fisica con costanza può far bene al nostro corpo sotto diversi punti di vista. Le ricerche in merito sono tante e molte attestano il ruolo centrale dello sport anche nella prevenzione di varie malattie. A conti fatti, possiamo azzardare a dire che, in alcuni casi, l’attività fisica è una vera medicina naturale.

Abbiamo già parlato dell’importanza di fare sport a qualsiasi età. Un’attività fisica costante può dare benefici al nostro sistema cardiocircolatorio, ridurre la massa grassa e aumentare la massa magra. Ma, stando a un’autorevole ricerca, potrebbe anche ridurre i nostri livelli di stress. In particolare, i ricercatori dicono che questa attività fisica adatta a qualsiasi età ridurrebbe l’ormone responsabile di stress, diabete e disturbi cardiaci. Dunque, l’attività fisica fatta con costanza (almeno 150 minuti a settimana secondo l’OMS) darebbe benefici alla mente oltre che al corpo. Diamo la parola ai ricercatori.

Che lo sport faccia bene alla mente, oltre che al corpo, è un ritornello che abbiamo sentito ripetere spesso. Ora, però, c’è una ricerca che lo attesterebbe e che direbbe anche qual è lo sport migliore per ridurre i nostri livelli di stress. I ricercatori della Ohio State University hanno scoperto che lo yoga può ridurre l’ormone che è causa dello stress, oltre che di diabete e disturbi cardiaci. L’ormone in questione si chiama interleuchina 6. Il cervello di chi è sotto stress produce solitamente grandi quantità di questo ormone. Ma il cervello di chi pratica yoga sembra produrne molto meno. Per arrivare a queste conclusioni, i ricercatori della Ohio State University hanno condotto un’indagine sperimentata su un campione di 50 donne. Anche l’Istituto Superiore di Sanità ha riportato la notizia.

Anche lo sport può ridurre i nostri livelli di stress e contribuire al benessere mentale

Come riportato sulle pagine dell’Istituto Superiore di Sanità, i ricercatori della Ohio State University hanno rivelato scientificamente l’utilità dello yoga contro lo stress. Per dirlo, hanno preso a campione 50 donne e hanno monitorato i loro livelli dell’ormone interleuchina 6, ormone responsabile di stress, diabete e disturbi cardiaci. Anche se conducevano una vita stressante, le donne del campione che praticava yoga avevano una produzione di questo ormone inferiore alla media. Secondo gli esperti, lo yoga allenerebbe la mente a rispondere in modo più efficace allo stress.

