Durante le feste tutti noi facciamo qualche strappo alla regola e lasciamo ampio spazio a tanti cibi grassi e zuccherati. Questi alimenti sarebbero notoriamente i nemici giurati del colesterolo e della salute cardiovascolare in generale. Quindi, soprattutto in questo periodo, dovremmo seguire bene i consigli degli esperti per ridurre il colesterolo intervenendo sul nostro stile di vita e sulla nostra dieta. Quando si tratta di dieta però, non dobbiamo immaginarci grandi rinunce, perché possiamo trovare delle ricette semplici e saporite e che, nello stesso tempo, fanno bene al cuore.

I benefici di certi alimenti

Certo, non bisogna pensare che un singolo piatto mangiato saltuariamente possa fare i miracoli, ma se è inserito all’interno di una dieta bilanciata può dare un valido contributo. In questo caso, a rendere questo piatto così salutare sono i legumi. Questi sono ricchi di proprietà benefiche, soprattutto grazie al loro alto contenuto di fibre. Sono proprio loro a stimolare il regolare funzionamento dell’intestino. Non solo, ma grazie a loro aumenta anche il senso di sazietà, spingendoci a mangiare meno fuori pasto. Queste riducono anche i livelli di colesterolo nel sangue. Non tutti i legumi però hanno lo stesso sapore, e invece dei soliti fagioli e ceci, oggi proveremo le cicerchie. Con questi legumi potremmo avere colesterolo in discesa e digestione regolare dopo le feste grazie a questo piatto gustoso e veloce.

Ingredienti

2 patate piccole;

400 g di cicerchie decorticate;

2 fette di pane casareccio;

1 cipolla piccola;

1 l d’acqua;

olio extravergine di oliva;

1 rametto di rosmarino;

sale;

pepe.

Colesterolo in discesa e digestione regolare dopo le feste grazie a questo piatto gustoso e veloce

Per prima cosa, sciacquiamo i legumi con cura e mettiamo a scaldare un filo d’olio in una pentola capiente. Tritiamo finemente la cipolla e mettiamola nel tegame per farla soffriggere sino ad ottenere un aspetto traslucido. Aggiungiamo le cicerchie e facciamole rosolare giusto per qualche minuto facendo attenzione che non si brucino. Aggiungiamo un litro d’acqua e il rosmarino, settiamo il fornello a fuoco medio e lasciamo cuocere per 30 minuti. Nel frattempo, tagliamo le patate a dadini e inseriamole nella pentola quando mancano circa 20 minuti di cottura.

Mentre tutti gli ingredienti cominciano ad assorbire gli aromi, tagliamo il pane creando dei cubi di circa 2 cm. Trasferiamoli in padella con un filo d’olio e un pizzico di sale così da tostarli su tutti i lati. Adesso, la nostra zuppa è pronta, non ci resta che aggiustarla di sale e pepe e impiattare. Aggiungiamo i crostini di pane e un filo d’olio per completare l’opera.

Approfondimento

Ecco la tisana digestiva ricca di antiossidanti con un possibile beneficio per ossa, cuore e colon