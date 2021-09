Per scegliere delle buone cuffie bluetooth non possiamo solo prendere in considerazione le caratteristiche tradizionali. La grandezza dei padiglioni e del neodimio non bastano per determinare la qualità del suono dei dispositivi audio wireless. C’è un dettaglio particolarmente tecnico che pochi conoscono e che potrebbe cambiare radicalmente l’esperienza finale di ascolto. Non essendoci cavo, un ruolo decisivo potrebbe averlo il codec. Per l’acquisto di cuffie Bluetooth è questa la caratteristica numero uno da considerare per la qualità audio.

Il codec Bluetooth determina qualità audio, latenza e consumo della batteria dello smartphone e del dispositivo audio. Per far sì che la musica venga riprodotta con un determinato codec, la compatibilità è richiesta da ambo i lati. Come esistono i telefoni che supportano un protocollo piuttosto che un altro, così vale per le cuffie. Per questo è bene conoscere le varie opzioni disponibili e capire quale più si adatta al nostro utilizzo, soprattutto in base al budget. Chiaramente, migliore è la decodifica del suono e più alto risulterà, probabilmente, il prezzo del prodotto.

Ogni codec offre diversa modalità di codifica e decodifica dei dati e ne consegue una differente qualità sonora. La differenza del suono è, nella maggior parte dei casi, percettibile, specie se abituati a standard elevati o, al contrario, ad una scarsa qualità. C’è da precisare che nessuno di questi offre una trasmissione senza perdita di dati, ma la qualità audio raggiunta è sorprendentemente elevata. Controlliamo queste caratteristiche prima dell’acquisto di un paio di cuffie Bluetooth, verificando che il nostro smartphone sia compatibile.

La tecnologia di codifica audio standard è SBC, presente su tutti i dispositivi con Bluetooth. In quanto codec base, è il meno indicato per una riproduzione fedele, data l’elevata perdita di dati nel trasferimento. Inoltre, potremmo riscontrare un ritardo di sincronizzazione tra audio e video nei videogiochi, data la latenza di 100-150 millisecondi. Perfetto per tutte le funzioni base, come chiamate e ascolto degli audio, e adatto ai meno pretenziosi.

Il codec AAC è già un bel salto di qualità. È utilizzato nei dispositivi Apple ed è presente in buona parte dei dispositivi Android recenti. Tuttavia, quest’ultimi non sempre riescono a sfruttarne le potenzialità al pari degli smartphone della mela. Alta fedeltà è raggiunta dai codec aptX con una qualità decisamente superiore a quella possibile con SBC. La velocità di trasferimento massima è di 576kbps per aptX HD, contro i 320kbps massimi raggiungibili da SBC. Ad un gradino ancor superiore si posiziona LDAC, con una velocità di trasferimento massima di 990kbps. Tuttavia, questo è presente solo in pochi modelli di cuffie Bluetooth e smartphone e per di più particolarmente costosi.

