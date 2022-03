Quasi nessuno sa che i rotoli di carta igienica sul terrazzo o balcone li rendono fioriti e pulitissimi

Con la primavera che finalmente è arrivata in tutta la nostra bella Italia, vogliamo ridare nuova vita ai nostri balconi. C’è chi ha persino la fortuna di avere un terrazzo da curare che, però, lo costringe ad avere più inventiva. Piante, fiori, sedie e tavolini stanno per ripopolare i nostri balconi, ma se non facciamo attenzione a qualche problema, rischiamo di rovinare tutto.

Come al solito, però, ci sono alcune soluzioni davvero semplici e innovative che possono fare al caso nostro. Infatti, quasi nessuno sa che i rotoli di carta igienica possono svolgere un ruolo davvero importante per la bellezza delle parti esterne di casa nostra.

Partiamo dai fiori

Il riciclo è una delle azioni migliori che possiamo compiere e ci porta almeno due vantaggi. Da una parte ci permette di risparmiare davvero tanti soldi evitando acquisti inutili e dall’altra ci aiuta a rendere il pianeta un posto più pulito e vivibile.

I rotoli di carta igienica possono avere tantissimi altri usi che dovremmo quantomeno conoscere.

Possiamo anche riciclare i rotoli di carta assorbente conoscendo queste meravigliose creazioni utili per la nostra casa. I rotoli carta igienica, però, possono esserci estremamente utili soprattutto per il nostro terrazzo.

In particolare, con la primavera abbiamo il desiderio di far rinascere la natura anche sul nostro balcone piantando alcune piantine. I più pigri le comprano direttamente dal vivaio mentre chi ha più creatività le semina direttamente a casa. Per poterlo fare ci basterà chiuderli in un contenitore con della carta igienica e dello scotch e riempirli di terra.

Inseriamo a metà rotolo il seme della piantina che vogliamo coltivare e annaffiamo. Possiamo ripetere la procedura alcune volte con semi diversi e mettere vicini i rotoli sul terrazzo. Quando inizieranno a spuntare le prime piantine la soddisfazione sarà davvero grande e solo in un secondo momento procederemo con il travaso.

Quasi nessuno sa che i rotoli di carta igienica sul terrazzo o balcone li rendono fioriti e pulitissimi

Un altro uso molto interessante dei rotoli di carta igienica è dato dal rivestimento che possiamo creare per proteggere i balconi dagli escrementi dei piccioni o di altri piccoli uccelli. In particolare, ci basterà tagliare i rotoli da una parte e disporli come protezione delle ringhiere dei nostri balconi. Li disponiamo uno vicino all’altro e li leghiamo insieme con dello scotch.

In questo modo, gli escrementi degli uccelli non attaccheranno direttamente il metallo delle nostre ringhiere ma i rotoli. Li eliminiamo ogni volta o che sono sporchi o quando dobbiamo invitare degli amici.

Approfondimento

Possiamo fare invidia ai vicini anche con dei balconi all’ombra con questi bellissimi fiori colorati