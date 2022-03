Prima di cominciare ad arredare il balcone o il terrazzo con delle piante e con dei bei fiori, dobbiamo fare alcune valutazioni.

Da una parte bisognerebbe misurare per bene la lunghezza e la larghezza del balcone per non esagerare con la grandezza dei vasi. Infatti, mettere troppe piante l’una vicina all’altra non è mai una buona idea. Si rischia di riempire troppo gli spazi e arredare molto male il balcone.

Inoltre, ricordiamoci che dobbiamo annaffiare le piante, soprattutto d’estate. Di conseguenza, dobbiamo lasciare dello spazio per poter passare per annaffiare agevolmente.

Tuttavia, può capitare che ci siano degli elementi che non possiamo controllare. Ad esempio, potremmo avere un balcone un po’ all’ombra. Anche in questo caso, però, ci sono delle soluzioni che possiamo facilmente mettere in pratica. Infatti, possiamo fare invidia ai vicini anche con dei balconi all’ombra grazie alla scelta di queste piante.

Piante sempreverdi ma anche colorate

Le piante sempreverdi sul nostro balcone sono come l’insalata verde: la base per una perfetta combinazione. In particolare, mettendo ai lati del nostro balcone delle piante sempreverdi avremo sempre e comunque qualche macchia di colore a rallegrarci la vista.

Al centro, possiamo optare per delle piante molto colorate. Possiamo seguire le regole dei colori che seguiamo anche per l’arredamento dei nostri interni. Di conseguenza, allontaniamo i colori simili e avviciniamo quelli complementari.

Inoltre, possiamo anche giocare sulle altezze diverse. Una linea continua farebbe sembrare il nostro balcone completamente artificiale e poco naturale.

Possiamo fare invidia ai vicini anche con dei balconi all’ombra con questi bellissimi fiori colorati

Dato che abbiamo un balcone poco assolato, dobbiamo scegliere delle piante che sopportino meglio l’assenza di troppa luce.

Un esempio è dato dai gigli grandiflora, specie che regala tantissimi fiori colorati che non hanno estremo bisogno del contatto diretto con la luce solare.

Un’altra pianta da prendere in considerazione sono le begonie. In commercio esiste persino una varietà che si chiama “non stop” e che riesce a fiorire anche d’autunno.

La dalia da terrazzo poi fiorisce in primavera e riesce ad adattarsi benissimo anche ai vasi più piccoli.

Se invece di una pianta preferiremmo avere un piccolo albero, possiamo pensare all’azalea giapponese. Fiorisce tra aprile e maggio e non sopporta troppa luce.

Infine, pensiamo anche alla lobelia per l’effetto cascata dei suoi fiori che copriranno tutta la nostra ringhiera del balcone.

